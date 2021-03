A Aston Martin acredita que o novo regulamento da Fórmula 1 para o assoalho, difusor e dutos de freio, visando mexer com a aerodinâmica, custou cerca de um segundo de performance por volta nos carros de baixo rake, como é o caso da própria Aston e a Mercedes.

A ex-Racing Point enfrentou um início de temporada difícil no Bahrein, começando pela classificação, quando Sebastian Vettel saiu irritado após ser eliminado ainda no Q1, saindo em último após a punição, enquanto Lance Stroll foi o décimo.

Em uma configuração de pista onde, há cerca de quatro meses, a equipe estava lutando por pódios, não ficou dúvidas que as mudanças no assoalho para 2021 atingiram significativamente os carros com conceito de baixo rake, como o AMR21 e o W12, da Mercedes.

Falando durante o final de semana no Bahrein, o chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse: "Quando corremos no Bahrein pela última vez, há quatro meses, estávamos próximos do pódio por mérito, antes de Pérez ter um problema de motor".

"Não estamos nada perto dessa performance agora, e a causa direta dessa perda de performance é o novo regulamento de 2021, imposto às equipes".

"Se compararmos as classificações dessas duas corridas no Bahrein, parece que os carros com rake alto ganharam cerca de um segundo por volta em comparação ao de baixo rake. Então nós e a Mercedes somos os mais afetados".

Szafnauer disse que a situação enfrentada pela equipe é dura de engolir, especialmente após tanto esforço feito entre as temporadas para deixar tudo pronto para o retorno da Aston Martin à F1 após 60 anos.

Seu comentários ecoam palavras de Lewis Hamilton após a classificação no sábado, com o heptacampeão afirmando que as mudanças no assoalho foram introduzidas para barrar a Mercedes.

"Não estou feliz", disse Szafnauer. "E quando digo que não estou feliz, digo que não estou feliz por nossos dois ótimos pilotos; não estou feliz pelos 500 homens e mulheres que projetaram, construíram e colocam nosso carro em ação; e não estou feliz por nossos patrocinadores, parceiros e fãs".

"Tendo dito isso, certamente vamos dar o nosso melhor para recuperar o máximo possível desse déficit de performance nas próximas corridas".

Mas com o conceito do rake sendo tão importante no projeto geral do carro, Szafnauer disse que não há muito que Mercedes e Aston Martin podem fazer a curto prazo por conta das rígidas regras de homologação.

"Após analisar com cuidado os dados da pré-temporada e do final de semana, fica claro que as novas regras de aerodinâmica para 2021 impactaram mais os carros de baixo rake do que os de alto rake".

"Especificamente, as mudanças na dimensão do assoalho e o perfil traseiro dos carros tiveram um efeito negativo profundo na performance dos carros de baixo rake. Não somos os únicos a reclamar disso, Toto levantou o assunto nas coletivas".

"Não podemos adotar um carro de alto rake mesmo se quiséssemos, e nem a Mercedes pode, porque a suspensão dos carros deste ano já foram homologadas".

Perguntado se ele sentia que as regras foram adotadas deliberadamente para impactar algumas equipes e nivelar o grid, Szafnauer disse: "O que estou dizendo é que o regulamento de 2021 impactou carros de baixo rake de um modo que não afetou os de alto rake".

"Então a Mercedes e nós sofremos, enquanto carros de alto rake como Red Bull, AlphaTauri, McLaren e Ferrari não".

