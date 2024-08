F1 - Tsunoda sobre Red Bull: Não faria a vida de Verstappen fácil

O piloto da RB, Yuki Tsunoda, disse que não faria a vida de Max Verstappen fácil, se subisse para a Red Bull. Tsunoda pensa que poderia lutar duro contra o piloto holandês, mesmo com o histórico do tricampeão em superar e muito os colegas de equipe na Fórmula 1.

A fala de Tsunoda, em entrevista ao portal RacingNews365, segue a vontade do piloto em assumir o assento de Pérez, que estava contestado até a confirmação de sua permanência até o final de 2024. Entre os concorrentes, estava o companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, e o piloto reserva da Red Bull, Liam Lawson.

Apesar de alguns bons resultados quando entrou na então AlphaTauri, o piloto japonês não teve progressão aparente em relação à equipe principal. Tsunoda, no entanto, acredita que poderia levar a briga para o tricampeão. "Acho que posso lutar duro com ele"."Não vou facilitar a vida dele, com certeza".

"Obviamente, ele é muito rápido e muito consistente. Então, em termos de campeonato de pilotos, eu não diria que tenho muita confiança de que posso vencê-lo imediatamente no campeonato de pilotos desde o primeiro ano", disse.

Apesar disso, afirmou que a suposta experiência com Verstappen teria muito aprendizado: "Tenho confiança de que posso lutar muito contra ele, e [há] muitas coisas que posso aprender, especialmente consistência em quaisquer condições, como condições meio molhadas, secas, secas e molhadas, molhadas".

"[Sobre] mudanças de condições múltiplas, ele sempre se adaptou de alguma forma muito, muito bem. É por isso que ele foi muito consistente no ano passado, sendo capaz de 19 corridas e no ano passado, houve muitas mudanças climáticas múltiplas e esses momentos não serão tão dominados pelo desempenho do carro", comentou.

E apesar disso, citou a questão de ter um bom carro: "Se você é um piloto realmente ruim e dirige um bom carro, você ainda é um piloto ruim e perderá posições facilmente, então é por isso que ele [Verstappen] é capaz de vencer consistentemente. Então, essas coisas, com certeza, eu posso aprender muito".

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!