É a última corrida da temporada de Fórmula 1 antes da pausa de agosto, com grande parte do paddock funcionando a todo vapor - e, ainda assim, Will Buxton está animado e enérgico como sempre, iniciando a conversa antes mesmo de eu apertar o botão "gravar".

É a mesma energia que levou o britânico de 43 anos de idade a uma carreira como jornalista, apresentador, locutor (e fonte de memes) no programa "Drive to Survive" - e autor. Buxton está de volta ao seu principal interesse, escrever, com o lançamento de seu segundo livro "Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1" (Grand Prix: Uma História Ilustrada da Fórmula 1), um tributo ricamente detalhado e visualmente impressionante ao ilustre passado e ao vibrante presente do esporte.

"O livro nasceu de uma estatística que Stefano Domenicali [presidente e CEO da F1] mencionou na última temporada: um em cada três espectadores da Fórmula 1 assiste ao esporte há cinco anos ou menos", conta Buxton. "O esporte tem 1,5 bilhão de espectadores em 180 territórios, [portanto] há 500 milhões de pessoas que assistem há menos de cinco anos. O que significa que elas nunca viram Sebastian Vettel em um carro competitivo, nunca viram Michael Schumacher correr... e muito menos têm uma compreensão real de quem foi Ayrton Senna, quem foi Alain Prost, muito menos Jim Clark e Juan Manuel Fangio".

O livro pretende ser um guia para o esporte que ajudará os recém-chegados a se orientarem e a se atualizarem sobre um passado que ainda tem um grande impacto no presente da categoria.

"Esse esporte tem tantas especificidades, tantos detalhes finos, que quando você está nessa bolha, quase pode perder de vista o fato de que nem todo mundo sabe de todas essas coisas", diz Buxton. "Vivemos em uma era de um ambiente de mídia social bastante tóxico. Você pode ser um novo fã e dizer: 'Ei, sou novo no esporte. Adoro o Max Verstappen'. E as pessoas dirão: 'Ah, você é apenas um novo fã'. Mas como você aprende se ninguém abre os braços e lhe dá as boas-vindas?"

"Porque todos nós tivemos nossa primeira corrida. Até mesmo Roger Benoit, que já participou de mais de 800 corridas e é o jornalista mais experiente e conhecedor do paddock, teve um dia em que não sabia nada. E esse é o objetivo do livro. É apresentar tudo o que aconteceu de uma forma que não seja muito assustadora".

Em uma conversa à beira da pista durante um fim de semana agitado em Spa, Buxton me conta o que aprendeu enquanto pesquisava "Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1", sua escolha para o melhor piloto de F1 de todos os tempos e a vida como um meme.

A entrevista a seguir foi editada para maior clareza e extensão.

Qual foi a parte mais difícil de reunir quase 80 anos de história da F1 em um único livro?

Então, com cada campeão, você tem uma bela ilustração e uma página de texto. São 400 palavras. É uma leitura muito fácil. Achei que os mais difíceis de escrever seriam os pilotos que nunca vivenciei: os caras dos anos 50, 60 ou 70. Mas, na verdade, suas carreiras foram bem curtas. Ou porque o esporte era muito perigoso naquela época e eles morreram - ou porque suas carreiras naturalmente não duraram muito tempo, devido ao rápido desenvolvimento do esporte, desde os carros do pré-guerra até o desenvolvimento dos anos 60, com o desenvolvimento da aerodinâmica. As mudanças eram tão rápidas que um piloto brilhante no início da década de 1950 de repente se via em um tipo de carro completamente diferente para dirigir cinco ou seis anos depois.

E então você chega a um piloto como Fernando Alonso, que está na Fórmula 1 há vinte anos. Vou lhe dizer: tentar condensar vinte anos em 400 palavras é muito mais difícil do que tentar condensar cinco anos em 400 palavras. Esse foi o maior desafio.

À venda em 13 de agosto; disponível agora para pré-encomenda

Você aprendeu algum fato novo que tenha descoberto por si mesmo?

Grande parte do conhecimento que eu tinha era sobre os pilotos e suas carreiras na Fórmula 1. Mas, ao explicar os pilotos - o que significavam, como dirigiam -, tive de pesquisar muito sobre o método pelo qual eles chegaram à Fórmula 1. Isso, para mim, foi fascinante - essas histórias dos diferentes caminhos que os pilotos seguiram, como chegaram à Fórmula 1. Porque o caminho de cada um é único, especialmente quando você compara um Giuseppe Farina, um Juan Manuel Fangio, um Mike Hawthorne com um Lewis Hamilton. Os caminhos não poderiam ser mais diferentes. Portanto, esses foram os aspectos mais fascinantes para mim.

Você descreve todos os campeões mundiais de Fórmula 1 no livro. Se você tivesse que escolher o maior piloto de todos os tempos, quem seria?

Para mim, há dois maiores de todos os tempos. Não necessariamente por causa do que eles conseguiram na Fórmula 1, mas por causa de sua versatilidade e do que eles conseguiram alcançar em diferentes categorias. Então, para mim, são Stirling Moss e Mario Andretti.

Stirling nunca foi campeão mundial [de Fórmula 1], mas aparece em 'Grand Prix' porque, em cada década, incluí um piloto que não venceu o campeonato mundial, mas tinha todos os atributos que significavam que ele deveria ou poderia ter vencido o campeonato mundial. Pilotos como Stirling Moss, Dan Gurney, Ronnie Peterson, Gilles Villeneuve... Grandes nomes do esporte que nunca levantaram a coroa definitiva.

Portanto, Stirling, para mim, foi o melhor dos melhores. E Mario também era um piloto que, como Stirling, podia entrar em qualquer coisa e vencer imediatamente. Para mim, eles foram os melhores de todos os tempos.

Há 24 corridas no calendário da F1, há testes de pré-temporada, lançamentos de equipes e todos os tipos de eventos promocionais. Como conseguiu encontrar tempo para escrever "Grand Prix"?

Comecei a escrevê-lo em minha lua de mel! E minha esposa não se importou nem um pouco com isso! Estávamos nas Maldivas. Então ela se sentou na piscina e eu passei a manhã escrevendo. Quando escrevemos, precisamos nos levar a um lugar onde estejamos em nosso pequeno espaço. Meu espaço era olhar para o oceano e escrever. E isso foi maravilhoso. Não é assim que se deve passar a lua de mel, mas foi ótimo.

Levou um ano desde a elaboração do conceito, o início da escrita, a entrega do roteiro final, a assinatura e o envio para impressão. Do teste da pré-temporada de 2023 ao teste da pré-temporada de 2024. Isso foi um desafio em si, mas muito, muito agradável.

Escrever um livro dá muito trabalho. Não é apenas o processo de escrita, mas também as várias rodadas de edição podem levar muito tempo.

O que foi realmente engraçado é que foi a primeira vez que trabalhei com uma editora americana. Lembro que na primeira edição que recebi, eles haviam americanizado muitas palavras. Eu disse, ok, vou deixar essa palavra escapar e vou deixar esse termo escapar. Mas em algumas ocasiões eles mudaram uma palavra para 'gotten' (traduzido para pego, expressão utilizada no inglês americano). E eu disse: 'Sinto muito, mas há uma linha que não estou preparado para cruzar - e 'gotten' é uma linha que não estou preparado para cruzar'. Então foi divertido.

"Mas, sinceramente, eles foram incríveis e o processo de edição foi fantástico. Eles verificaram os fatos, obviamente, tudo o que eu coloquei lá. E quando você está escrevendo, você comete erros, apesar de conhecer bem o esporte. Você cometerá um erro - como colocar 1982 em vez de 1981. E eles reconheceram essas coisas. A verificação de fatos foi excelente.

Portanto, este livro é para os novos fãs da F1, acima de tudo. Quando você se tornou um "novo fã"?

Eu me tornei um novo fã quando tinha seis ou sete anos. Não venho de uma família de corredores, e meus pais não gostavam muito de corridas. Meu pai e eu nos apaixonamos pela Fórmula 1 ao mesmo tempo - eu simplesmente adorava as cores e o barulho. Eu não entendia muito bem, apenas achava emocionante.

Quando me tornei adolescente, comecei a querer aprender mais sobre o assunto - estamos falando da era pré-internet - por meio de revistas impressas como a Autosport e a Motoring News. Elas eram a minha bíblia. Era o final dos anos 80, início dos anos 90; a era Ayrton Senna, Alain Prost. Nigel Mansell, Nelson Piquet. Essa foi a época em que me apaixonei pelo esporte e quando realmente comecei a me aprofundar nele e a aprender mais.

Seu objetivo sempre foi trabalhar na Fórmula 1?

Desde os 13 anos de idade, tudo o que eu queria fazer era escrever sobre a Fórmula 1. Senna era meu herói. Quando ele morreu, foi quando meu pai comprou meu primeiro exemplar da revista Autosport. As homenagens que estavam sendo prestadas a Ayrton Senna pelos jornalistas da revista fizeram com que eu adquirisse um nível de compreensão, reconhecimento e aceitação de sua morte. Literalmente, na semana em que li aquelas páginas, eu disse: "É isso que eu quero fazer".

A televisão foi apenas um erro. Tudo o que eu sempre quis fazer foi escrever sobre a Fórmula 1. Voltar ao meu primeiro amor, que é escrever, foi uma verdadeira alegria.

Você disse que a TV foi um erro. Mas parece que foi um belo erro.

Absolutamente glorioso. Eu era um escritor, mas as oportunidades não existiam. E era muito difícil ser um jornalista freelancer. Ainda é assim hoje. Mas voltando 25 anos atrás, os sites ainda eram muito novos, os blogs não existiam, o YouTube não existia. Havia muito poucos meios de comunicação para escrever.

Tive a oportunidade de me tornar assessor de imprensa da GP2 Series, que agora é conhecida como Fórmula 2, e trabalhei com pilotos como Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que estavam se formando como pilotos juniores. Voltei ao jornalismo alguns anos depois e recebi um telefonema da F1 dizendo: 'Precisamos de um comentarista para a GP2. Você sabe tudo o que há para saber sobre ela. Quer tentar?" Eu disse: "Sim, vou tentar". Então, fiz isso por um ano e, no final do ano, recebi um telefonema dos Estados Unidos dizendo: 'Precisamos de um novo repórter de F1 nos boxes. Ouvimos seus comentários na GP2. Adoramos. Você quer ser nosso repórter de pit lane? E eu pensei: "Sim, isso parece incrível! E comecei a fazer reportagens sobre os boxes para o Speed Channel e depois para a NBC Sports.

Portanto, minha jornada na televisão foi um erro completo. Eu cresci com Murray Walker como comentarista. Esse era o trabalho do Murray. Nunca tive o sonho de fazer isso. Isso me levou a lugares, me deu uma carreira, me deu oportunidades que nem em um milhão de anos imaginei que aconteceriam. E tem sido uma alegria total.

Quais são as maiores diferenças entre trabalhar para uma mídia independente e trabalhar para a plataforma oficial da Fórmula 1?

Eu me meto em problemas muito mais agora que trabalho para o canal oficial! Estou brincando! Se nos dissessem que temos que usar a camisa da F1 com o logotipo da F1, acho que teríamos muitas restrições sobre o que poderíamos ou não dizer. Porque seríamos vistos como tendo a voz oficial e a mensagem oficial do esporte. Esse não é o nosso trabalho. Nosso papel é contar as histórias. Se for necessário fazer perguntas difíceis, nós as faremos.

Não podemos lidar com as áreas cinzentas, porque é simplesmente irresponsável fazer isso. Porque, embora tenhamos o logotipo e a marca da F1, sempre haverá a noção de que o que dizemos e o que colocamos no ar tem legitimidade absoluta. Obviamente, temos que ter muito cuidado com o que dizemos. Mas não me lembro de nenhuma vez em que me disseram: você não deve dizer isso ou não deve dizer aquilo. Só que devemos sempre ser totalmente justos e completamente apartidários em tudo o que fazemos.

"Não podemos lidar com as áreas cinzentas, porque isso é simplesmente irresponsável para nós."

Um grande público o conhece de "Drive to Survive". Como foi para você se ver na Netflix?

Foi absolutamente emocionante fazer isso e desempenhar o papel que consegui na série. Eu nunca estava esperando ou antecipando nada. Mas quando você conhece novos fãs, e eles fazem referência à série e falam sobre o que a série significou para eles e o quanto o esporte agora significa para eles, é incrível.

Acho essa coisa de reconhecimento muito, muito louca. E um pouco embaraçoso. Não vejo isso como um reconhecimento pessoal - vejo como um reconhecimento da série e do esporte e do quanto ele está crescendo. Se eles me reconhecem, não estão me reconhecendo, estão reconhecendo a série, porque se tornaram fãs do programa e do esporte como resultado.

Nas primeiras temporadas de "Drive to Survive", você realmente tinha que explicar os fundamentos do esporte. Deve ser uma sensação boa não ter mais que explicar o que é a classificação.

Sabe de uma coisa? Eu ainda preciso. E há uma razão para isso. Não se trata de "Game of Thrones", certo? Você não precisa assistir à 1ª temporada [de 'Drive to Survive'] para entender a 5ª ou a 6ª temporada. Você pode simplesmente assistir à última temporada. Se você é novo no assunto, ainda temos que explicar essas coisas básicas de vez em quando. Não tanto quanto fizemos na 1ª temporada. Mas se considerarmos como certo um nível básico de compreensão, se presumirmos que todo mundo sabe, você os perderá.

O que aprendi durante meu tempo na NBC Sports é que você precisa estar ciente de que terá um espectador que assiste ao esporte há trinta anos e um espectador que assiste ao esporte há trinta segundos. É preciso andar na corda bamba para não cegar o fã novato com coisas que serão assustadoras e o deixarão desanimado, mas não se pode emburrecer a ponto do fã de trinta anos ficar tipo: 'Eu sei tudo isso'. É muito difícil fazer isso. Espero que a gente acerte na TV da F1. Espero que eu tenha acertado no livro.

Graças a "Drive to Survive", você se tornou objeto de memes. Tem algum favorito?

Gosto dos que não citam nada do que eu disse! Então, coisas como: 'Se você terminar primeiro... Você ganha a corrida". Na verdade, eu nunca disse isso! Ou: 'Se chover... A pista está molhada'. Eu nunca disse isso! Isso levou a momentos divertidos com minha filha adolescente. Há alguns meses, não me lembro sobre o que estávamos conversando, mas ela disse: 'Ah, tanto faz, pai, você é um meme'. Isso realmente me fez rir! Então, sim, sinceramente, eu adoro os memes. Eles são hilários.

"Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1" será lançado nos EUA pela Ten Speed Press em 13 de agosto.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!