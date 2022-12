Carregar reprodutor de áudio

A Alpine começou a temporada de 2022 da Fórmula 1 tendo Fernando Alonso e Esteban Ocon como titulares e Oscar Piastri na reserva, o que acabou colocando a equipe de Enstone em um dilema: eles queriam dar um novo contrato ao espanhol, mas para isso tinham de encontrar um lugar para Piastri, dessa forma, ofereceram um contrato de um ano ao bicampeão mundial, enquanto o australiano seria emprestado à Williams.

Nenhum dos pilotos gostou particularmente dessa ideia, então Alonso assinou com a Aston Martin, Piastri com a McLaren e a equipe com três pilotos no início do ano perdeu dois deles em um mês. Contudo, o chefe de equipe Otmar Szafnauer ficou especialmente desapontado com Piastri, o que ele já expressou várias vezes.

Segundo Szafnauer, o piloto de 21 anos não era leal o suficiente à equipe que financiou sua carreira juvenil, embora o empresário de Piastri, o ex-piloto da Red Bull Mark Webber, tenha dito que o apoio financeiro da equipe era menor do que muitos poderiam pensar.

A Alpine não conseguiu nem cobrar indenização por Piastri, que entretanto havia assinado contrato com a McLaren para substituir Daniel Ricciardo, então a equipe de Enstone teve que procurar outro piloto, contratando assim Pierre Gasly. Em sua entrevista de final de temporada com os GPFans, Szafnauer falou mais duramente sobre o jovem:

“Acho que as espécies que colaboram sobrevivem e as que são egoístas são extintas, é assim na história e acho que isso também é verdade para a Fórmula 1, mas o futuro decidirá o que vai acontecer. Teria sido nosso dever colocá-lo em nosso carro ou encontrar outra equipe para ele, caso contrário, ele seria um agente livre”.

O engenheiro americano nascido na Romênia confirmou que a Alpine teria enviado o jovem australiano para Williams, que agora, contará com Logan Sargeant: "O plano original era que ele fosse para Williams. Se isso tivesse acontecido, ele teria ganhado um treino livre com eles este ano."

