Daniel Ricciardo está vivendo seus últimos GPs de Fórmula 1 em grande estilo. Depois de pegar todo mundo de surpresa e chegar montado a cavalo no paddock em Austin, o australiano da McLaren entrou no clima do México e fez sua aparição usando uma máscara do "Dia dos Mortos".

O "Dia dos Mortos" (Dia de Los Muertos) é uma celebração de origem indígena muito popular no México, comemorada no dia 2 de novembro (semelhante ao feriado de "Finados" no Brasil) em honra aos falecidos e quando suas almas são autorizadas a visitar os parentes vivos.

Há dois anos na McLaren, o australiano encara o momento mais difícil da carreira: sem assento para 2023, o piloto já confirmou que não estará no grid na próxima temporada, irá para um ano sabático, enquanto trabalha para retornar à categoria em 2024.

Em recente entrevista, após o GP dos Estados Unidos - onde foi antipenúltimo colocado - Ricciardo deixou claro como está sendo complicado o atual momento. O piloto de 33 anos disse à Fórmula 1 que está "escolhendo rir porque realmente não quero chorar". Os rumores mais recentes envolvendo o nome do australiano estão ligados a um possível papel de piloto reserva na próxima temporada, no qual Ricciado disse não ter nada acertado até então.

O australiano ainda deixou claro que não tem interesse em assumir o segundo assento da Haas - vago até então, uma vez que Mick Schumacher não teve o contrato renovado e briga pela oportunidade ao lado de Nico Hulkenberg - e muito menos pensa em se transferir para a Indy - por ter muito medo dos circuitos ovais.

