F1: Rosberg vê domínio da Red Bull "similar ao da era Mercedes"

Com os dois títulos da Fórmula 1 já em mãos, Red Bull e Max Verstappen podem começar a preparação para a próxima temporada. E para o ex-piloto Nico Rosberg, esse nível de domínio da equipe austríaca lembra o da Mercedes, e alerta que o time alemão e a Ferrari precisam ir com tudo nas férias para desafiar a rival em 2023.

A Mercedes trouxe suas últimas atualizações de 2022 para Austin, e revelou que os problemas do W13 estão sob controle, a ponto de ter uma boa base para 2023. Enquanto isso, a Ferrari também não fica de braços cruzados.

Os italianos demonstraram ao longo da temporada que o F1-75 é o carro mais rápido, tendo 12 poles no campeonato contra seis da Red Bull, mas erros de pilotagem e de estratégia impediram a equipe de Maranello de lutarem com mais afinco pelo título deste ano.

Com isso, a Red Bull chega ao fim do campeonato como a equipe a ser batida no futuro, já que domina a categoria desde o fim das férias de verão, vencendo todas as corridas desde então.

Para Rosberg, esse domínio da Red Bull lembra muito o início da era Mercedes, em 2014. O campeão de 2016 disse à Sky Sports que o feito da Red Bull ao ganhar os títulos com antecedência são sinais fortes.

"A Red Bull está com tudo neste momento. O carro, a curva de desenvolvimento durante a temporada, a confiabilidade, o melhor piloto, a estratégia. Tudo está se encaixando perfeitamente na Red Bull. Inclusive o motor está funcionando fantasticamente agora".

"Para a Mercedes, o calcanhar de Aquiles no momento parece ser a velocidade máxima. Eles são incrivelmente lentos nas retas! Especialmente em comparação à Red Bull. Espero que encontrem algumas respostas para que possam melhorar o rendimento nesta área".

