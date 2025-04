O piloto da Williams Alex Albon explicou o que aconteceu para ter disparado uma série de mensagens 'raivosas' no rádio com o engenheiro durante o GP do Japão de Fórmula 1.

O piloto anglo-tailandês expressou sua raiva pelo rádio da equipe com seu engenheiro James Urwin em várias ocasiões. Em resposta ao fato de a Haas ter chamado o novato Oliver Bearman para os boxes, Albon se enfureceu.

"Sim, então me chame para o pit stop antes então!", esbravejou. "Sinceramente, vocês não fazem o menor sentido".

No entanto, sua troca de palavras mais estressada aconteceu depois que ele ficou desapontado com a forma como seu carro estava mudando de marcha na caixa de câmbio.

Ele exclamou: "Essas mudanças são tão ruins. O que fizemos com eles? Foi uma merda no início, está sendo uma merda agora".

A equipe pediu detalhes específicos, aos quais ele respondeu: "Sim, o mesmo [problema]! O mesmo que eu tenho falado o tempo todo".

Albon defendeu as trocas de rádio ao falar com a mídia após a corrida, afirmando que, embora os fãs não estivessem acostumados a ouvir esse lado dele, isso é normal durante os momentos de alta adrenalina da corrida. Ele explicou:

"Sinceramente, esse sou eu no meu carro. Eu não sou... Se você tivesse meu rádio, você me ouviria mais assim do que não".

"Mas, na maior parte do tempo, tivemos alguns problemas de câmbio que testamos durante todo o fim de semana e chegamos a um que nos agradou bastante, mas não parecia ser o mesmo que usamos no início da corrida".

"Portanto, parecia que estávamos dirigindo em um TL1 e um TL2 , o que não me agradou muito.

"Em termos de estratégia, foi mais pelo fato de Max ter me ultrapassado na pista e, em seguida, termos ficado no boxe uma volta depois, e senti que perdemos tempo desnecessário nessa troca".

Falando sobre a corrida em geral, o piloto da Williams observou: "Foi uma corrida muito simples, talvez um pouco entediante. Mas não me importo de ser chato quando estou marcando pontos".

"Tivemos alguns problemas de câmbio. Resolvemos um problema com o qual estamos satisfeitos, mas não parecia ser o mesmo que tínhamos resolvido no início da corrida".

"Não fiquei muito feliz com isso".

