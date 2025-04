Tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen comentou que, se estivesse pilotando o carro de 2025 da McLaren, "vocês não teriam me visto", apesar da pole position e da vitória dominante no GP do Japão.

O piloto da Red Bull conquistou sua quarta vitória consecutiva em Suzuka, superando os dois pilotos da McLaren no domingo, depois de garantir uma impressionante pole position no sábado, o que completou uma reviravolta notável, depois de ter um desempenho abaixo do esperado na sexta-feira.

"Quando vim para cá, eu não esperava vencer aqui - e depois de sexta-feira, nem um pouco", disse Verstappen ao Viaplay após a corrida. "Largar na pole foi a coisa mais importante neste fim de semana. Acho que a McLaren foi mais rápida, mas não conseguiu entrar no DRS para fazer uma manobra".

Perguntado sobre sua reação à vitória e se a vitória se deveu inteiramente ao piloto, Verstappen respondeu com leveza: "Estou muito feliz com o que estou fazendo, não quero nem pensar se estivesse no outro carro [McLaren]. Então você não teria me visto".

Verstappen foi rápido em dizer que foi um esforço de equipe, com a Red Bull tendo conseguido mais ritmo com o RB21, monoposto taurino de 2025.

"No final, é sempre uma equipe que trabalha bem em conjunto, com o GP [Gianpiero Lambiase] e, neste fim de semana, eu também tive outro engenheiro de desempenho, Hugh Bird", disse ele. "Também trabalhei com ele até o final de 2020 e, na verdade, foi muito bom".

"No final, fizemos as escolhas certas antes de entrarmos na classificação. Se você ouvir a equipe de bordo, tudo corre muito bem entre mim e o GP. Mas essas são coisas muito importantes".

Apesar de sua primeira vitória em 2025, Verstappen também foi rápido em moderar as expectativas para a próxima rodada no Bahrein, apenas um ponto atrás de Lando Norris no topo da classificação dos pilotos.

"Esse foi um ótimo resultado, mas foi difícil ultrapassar e a classificação foi muito importante aqui", disse ele. "Isso não significa que agora tudo está de repente em paz e que vamos vencer todas as corridas, mas podemos ficar muito felizes com isso".

Três fatores que ajudaram a Red Bull

Verstappen detalhou três fatores críticos que ajudaram a Red Bull no GP do Japão no domingo: a diferença entre ar limpo e sujo, o baixo desgaste dos pneus na nova superfície da pista e as temperaturas mais baixas - uma mudança notável, já que os carros anteriores da Red Bull costumavam ter um desempenho mais forte em relação aos rivais em condições quentes.

"Era possível ver que, no final de uma sessão, eles estavam se aproximando novamente e tentando atacar, porque meus pneus estavam ficando um pouco quentes demais", explicou. "Acho que nos ajudou o fato de estar um pouco mais frio hoje, então tivemos menos superaquecimento dos pneus, o que ainda é um problema para nós".

"Há muitas curvas rápidas, o que torna muito difícil segui-las. Os pneus ficam muito quentes quando você se aproxima de alguém".

"Os carros também ficam melhores a cada ano, com muito ar sujo, então fica cada vez mais difícil. Quando os tempos de volta estão bem próximos, sem muita degradação dos pneus, fica muito difícil".

PÓDIO: MAX SEGURA NORRIS E PIASTRI e vence! E AÍ, LANDO? Bortoleto 19º | FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!