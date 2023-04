Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, acredita que a penalidade por ter ultrapassado o limite de custo imposta à Red Bull no ano passado foi muito branda.

A equipe de Milton Keynes foi considerada culpada por quebrar o teto orçamentário da FIA em 2021 e a equipe recebeu uma redução de 10% nos testes aerodinâmicos por 12 meses a partir de outubro de 2022. Apesar dessa desvantagem extra ser adicionada à sua posição como campeã mundial na parte inferior da escala móvel de testes aerodinâmicos, a equipe dominou as três primeiras corridas da temporada.

“Acho que não foi uma penalização”, disse Vasseur ao ser questionado se ficou surpreso com a superação da RBR. “Foi muito baixo. Se você considerar que, basicamente, vamos melhorar um pouco menos de um segundo ao longo da temporada em termos de aerodinâmica, você recebe a penalidade de 10% disso, é um décimo."

“E como não é uma progressão linear, provavelmente é menos, e você pode gastar esse dinheiro em outro lugar. Mas isso significa que para mim a penalidade é marginal”.

Questionado se acredita que a equipe fez um bom trabalho lidando com o punição ou se a penalização não foi rigorosa o suficiente, ele disse: "Ambos fizeram um bom trabalho e ainda estou convencido de que foi muito leve."

“Se você considerar o ritmo de desenvolvimento que temos durante a temporada, se você considerar o fato de que se você tiver um saldo de 10% no final, você também está colocando o desempenho. E então você pode gastar o que está economizando no túnel de vento, pode gastá-lo em outro lugar na economia de peso e assim por diante."

“Não tenho certeza se o efeito é grande se você considerar que tem uma vantagem no início da temporada, porque gastou mais no ano anterior. Não quero dizer que eles não fizeram um bom trabalho, porque acho honestamente que eles fizeram um trabalho muito bom no carro.'

“Não estou tentando encontrar desculpas. Não é isso. Mas se você me perguntar se a pena é muito leve, eu digo que sim."

Vasseur reconheceu que o RB19 tem um ganho significativo de velocidade em relação aos rivais ao rodar com o DRS aberto, algo que tem chamado a atenção de pilotos de outras equipes.

“Eles têm um efeito DRS muito grande, maior do que todos os outros”, observou ele. “Temos que entender como eles são capazes de fazer algo assim. Acho que provavelmente foi ainda mais óbvio no ano passado, mas compensamos parte da diferença. Mas ainda temos que melhorar nisso.”

A Red Bull também mostrou uma vantagem maior na corrida do que na classificação, algo que a Ferrari ainda está tentando aceitar.

“Sim, é verdade que nas três primeiras provas, e primeiro precisamos entender que três provas não é o painel completo das pistas, sempre tivemos a sensação de que não estamos longe e podemos lutar pela primeira linha na classificação."

“Talvez pelo menos nos números que conseguimos analisar, a vantagem na corrida de Melbourne foi bem menor, e acho que isso também vem da capacidade do piloto de pilotar o carro no limite com diferentes níveis de combustível, pneus diferentes, e assim por diante."

“Se você tem um carro muito pontiagudo, talvez consiga administrar a situação na qualificação por uma volta com pneus novos. Você conhece o equilíbrio após cinco jogos de pneus macios na classificação, mas durante toda a corrida, provavelmente é um pouco mais difícil. E seguimos um pouco nessa direção nas últimas semanas."

