Carregar reprodutor de áudio

Em meio a mais um ano de reconstrução, Lewis Hamilton está no fim de seu contrato com a Mercedes na Fórmula 1, e muitos questionam sobre o futuro do heptacampeão após 2023. Toto Wolff, chefe da Mercedes, diz que conta com a continuidade do britânico, sequer considerando um "plano B" caso ele opte pela aposentadoria.

Inicialmente, esperava-se que as negociações pela renovação de Hamilton seriam rápidas, mas as conversas não chegaram a acontecer. E com a Mercedes vivendo mais um ano difícil, a equipe pode estar exposta à situação de ter que buscar um substituto caso o heptacampeão opte por sair, seja pela aposentadoria ou por uma chocante troca de equipe.

A Mercedes quer que Hamilton siga, mas Wolff insiste que está tão tranquilo sobre a situação que sequer está pensando nas alternativas. Falando com exclusividade ao Motorsport.com, o chefe disse: "Acho que isso pode parecer inocente, mas eu sofro ao pensar em um Plano B se o Plano A ainda é o meu favorito".

"Não quero entrar em discussões com outros pilotos porque estou feliz com os que estão na equipe hoje, com certeza. No momento, não há Plano B. É Lewis".

Enquanto Wolff reconheceu que não seria ideal para a Mercedes ter que correr atrás de um novo piloto tardiamente no ano caso Hamilton opte por sair, ele está confiante que isso não acontecerá.

"Acredito que ele nos diria isso cedo o suficiente. Não acho que Lewis diria: 'Não quero mais fazer isso. Amanhã é meu último dia'".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ele sente a responsabilidade que tem com a equipe. Ele não nos deixaria sozinhos. Os pilotos sempre podem tomar decisões assim, mas ele não nos decepcionaria. Mas aí, acho que se você acredita que está em uma equipe que é atraente para outros, você encontrará soluções".

Enquanto Hamilton não teve o início de temporada esperado, ele disse que seu pensamento é de seguir na F1 por mais alguns anos. Ele disse em Jeddah: "Amo essa equipe. Fico grato a todos que estiveram na jornada comigo nesta equipe".

"Não me vejo com mais ninguém e não me vejo saindo. Não me sinto como alguém que desiste. Mas eu não diria que isso me dá muito. Já passei por isso muitas vezes! Mas estou tentando ser paciente, trabalhando com a equipe para nos colocar em um bom lugar. É tudo que posso dizer agora. Não vou a lugar nenhum".

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music