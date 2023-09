Max Verstappen está com as duas mãos na taça, e deve garantir o tricampeonato da Fórmula 1 já na próxima etapa da temporada 2023, o GP do Catar, logo após uma importante vitória em Suzuka no último domingo.

O triunfo do holandês no GP do Japão o coloca a duas vitórias de igualar o recorde em uma mesma temporada, que pertence a ele mesmo, além de colocá-lo a 177 pontos de Sergio Pérez no Mundial.

A última vez que o mexicano bateu o companheiro de equipe foi na quarta etapa da temporada, no Azerbaijão, onde ele conquistou a segunda e última vitória no ano até aqui. Desde então, Verstappen só vem aumentando sua vantagem no Mundial, com o recorde de 10 vitórias consecutivas, interrompida apenas em Singapura com o triunfo de Carlos Sainz.

A vitória de Verstappen, em contraste ao GP dos pesadelos de Pérez, com incidentes e abandono, deixam o holandês com 400 pontos contra 223 do mexicano. Com 180 em jogo nas últimas seis corridas, a vantagem de 177 de Verstappen faz com que ele precise de apenas mais três pontos daqui até o fim da temporada para garantir o tricampeonato.

Na próxima corrida, o retorno do GP do Catar, é a primeira de duas etapas consecutivas com corridas sprint, aumentando o total de pontos em jogo no fim de semana para 34. Mas mesmo um final de semana perfeito em Losail não ajudaria Pérez, já que Verstappen precisa de uma vantagem de 'apenas' 146 pontos após o GP para ser campeão.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Independente do que Pérez fizer no sábado, Verstappen será campeão ao terminar em sexto na sprint. Para manter a luta viva para o domingo, o mexicano precisa ser pelo menos segundo colocado, independente do que o holandês fazer.

No pior dos cenários para Verstappen, com Pérez vencendo no sábado e ele não pontuando, o bicampeão será coroado com a oitava colocação no domingo, sem depender do companheiro. Em contraste, Pérez precisa vencer no domingo para adiar a celebração do holandês. Qualquer outro resultado não seria suficiente.

Caso Pérez empate na pontuação com Verstappen, o holandês ainda seria campeão pelo critério de desempate no número de vitórias.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Japão:

Confira a situação do Mundial de Construtores da F1 após o GP do Japão:

Posição Equipes Pontos 1 RED BULL RACING 623 43 44 36 57 44 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 - - - - - - - 2 MERCEDES 305 16 22 18 20 20 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 - - - - - - - 3 FERRARI 285 12 14 - 36 16 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 - - - - - - - 4 ASTON MARTIN RACING 221 23 15 27 22 15 18 14 20 21 6 3 12 19 2 - 4 - - - - - - - 5 MCLAREN 172 - - 12 2 - 3 - - 12 30 28 16 8 4 24 33 - - - - - - - 6 ALPINE 84 2 6 - - 6 21 5 4 3 - - 10 16 - 8 3 - - - - - - - 7 WILLIAMS 21 1 - - - - - - 6 - 4 - - 4 6 - - - - - - - - - 8 HAAS F1 TEAM 12 - 1 6 - 1 - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - - - 9 ALFA ROMEO 10 4 - 2 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 10 ALPHATAURI 5 - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - -

