F1 e Amazon negociam transmissão de GPs por streaming; saiba mais

A Fórmula 1 e a Amazon estão em negociações "ativas" pela transmissão de GPs da categoria máxima do automobilismo por streaming, segundo informou o Financial Times. De acordo com a publicação, o objetivo é atrair um público mais jovem para a elite do esporte mundial.

O jornal diz que, na avaliação da F1, tal fatia do mercado seria mais propensa a assistir esportes por streaming ao invés de consumir esse tipo de conteúdo através de métodos mais tradicionais, como canais de TV fechada ou aberta.

Ainda segundo o FT, o CEO da F1, Chase Carey, estaria liderando as tratativas com a Amazon. O dirigente norte-americano deixará o comando da categoria em 2021, mas seguirá envolvido no esporte em um cargo não-executivo.

Carey confirmou à publicação que as negociações estão em andamento. “Sim, estamos em discussões substantivas com a Amazon e todas as plataformas digitais globais”, afirmou o CEO, que será substituído pelo italiano Stefano Domenicali, ex-chefe da Ferrari.

“Eles são um parceiro em potencial incrivelmente importante e uma oportunidade para expandir nossos negócios", explicou Carey, que assumiu o comando da F1 em 2017, após Bernie Ecclestone 'vender' a categoria para a Liberty Media.

Desde que 'comprou' a elite do esporte a motor mundial, o grupo tenta expandir a base de fãs da F1 e entrar com força na era digital. Não à toa, a categoria lançou seu próprio serviço de assinatura, a F1TV.

Além disso, foi criada a série Drive to Survive (Dirigir para Viver, em inglês), da Netflix. Também houve uma série de investimentos na área de games eletrônicos, o que contribuiu para a realização de campeonatos de eSports, especialmente impulsionados durante a pandemia.

De todo modo, a Amazon se recusou a comentar as negociações com a F1 para transmitir corridas por streaming. Entretanto, a nova atração aumentaria o repertório de cobertura esportiva ao vivo pelo mundo afora.

