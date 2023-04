Carregar reprodutor de áudio

Vencedor do domingo, Max Verstappen não saiu 100% feliz do GP da Austrália de Fórmula 1. Mesmo com os importantes pontos conquistados, o bicampeão criticou a direção de prova pelas bandeiras vermelhas, além de Lewis Hamilton, por não seguir as regras na disputa da primeira volta.

Verstappen teve uma largada ruim, perdendo a ponta para George Russell antes mesmo da primeira curva. Na sequência, ele teve uma disputa com Hamilton, sendo forçado para fora da pista pelo heptacampeão, algo que não foi investigado pela direção de prova.

Após a corrida, Verstappen fez um balanço do GP, criticando a direção de prova pelo andamento da corrida.

"Tive uma largada muito ruim. Fui cuidadoso porque tinha muito a perder, e eles tinham muito a ganhar com isso. Depois o ritmo do carro era bom, foi possível ver isso de cara. Estávamos esperando o DRS para ter a chance de ultrapassar, mas aí tivemos as bandeiras vermelhas".

"Não sei... a primeira talvez estivesse tudo bem. Mas a segunda eu não entendi. Foi uma confusão, mas pelo menos sobrevivemos. Tivemos um bom ritmo no carro hoje e vencemos, o que é o mais importante".

Na sequência, Verstappen falou sobre a disputa que teve com Hamilton na primeira curva, criticando o heptacampeão por não seguir as regras.

"Da minha parte, eu tentei evitar um toque. O regulamento é bem claro em relação ao que você pode fazer vindo por fora. Claramente isso não foi seguido, mas ok. Tínhamos um bom ritmo, ultrapassamos de qualquer forma. Mas é algo a ser considerado nas próximas corridas".

"É muito bom vencer aqui, minha primeira. Fazia um tempo para a equipe, então estou feliz. E é bom ver os fãs tendo bons momentos aqui. Eles tiveram que esperar o dia todo. Quero agradecer a eles por ficarem até o fim".

