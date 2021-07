Max Verstappen chega a mais um final de semana no Red Bull Ring em busca de manter um bom aproveitamento na casa de sua equipe. Mas o piloto holandês já prevê que o GP da Áustria de Fórmula 1 promete ser bastante diferente da etapa da Estíria.

O holandês venceu com autoridade do GP da Estiria no último final de semana, sem ser incomodado por Lewis Hamilton ao longo da corrida, e agora possui 18 pontos de vantagem para o rival da Mercedes no Mundial de Pilotos.

Para este fim de semana, a expectativa é de mais um passeio da Red Bull, já que a última etapa provou que a pista favorece a equipe da casa, mas o líder do campeonato tem um certo receio com essa afirmação.

Questionado na coletiva pré-GP da Áustria nesta quinta (01) sobre o que esperar de diferente em comparação com a etapa da semana passada, Verstappen acredita que o desafio será maior desta vez.

"Eu consegui celebrar um pouco [após a vitória no GP da Estíria], mas ainda temos uma longa temporada pela frente. Então o melhor é manter o foco e, como vocês sabem, precisamos sempre olhar adiante".

"Claro, estamos novamente na mesma pista, com compostos diferentes. Não sabemos ainda como ficará o tempo, mas definitivamente será mais desafiador que na semana passada. Agora todos completaram um final de semana aqui. Então precisamos dar nosso melhor para seguir na frente".

Sobre a mudança de compostos para este fim de semana, Verstappen tem apenas uma expectativa: ir mais rápido.

"Para ser honesto, no momento ainda não sei [se a mudança de composto impactará em algo]. Acho que é o tempo quem dirá, mas mal posso esperar por isso. Naturalmente, isso nos permite ir um pouco mais rápido".

