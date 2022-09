Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen acha que é “um pouco irrealista” ele vencer o campeonato mundial de Fórmula 1 no GP de Singapura neste fim de semana.

O piloto da Red Bull está a caminho de seu segundo título mundial depois de dominar grande parte da temporada, e sua primeira oportunidade vem no circuito de Marina Bay.

Mas com o título fora de suas mãos, já que ele precisa que Sergio Pérez e Charles Leclerc não pontuem bem, ele não espera conquistar a coroa desta vez.

“Eu preciso vencer e Checo precisa terminar em quarto ou menos e Charles em oitavo ou menos”, disse ele na quinta-feira.

“É um pouco irreal que isso aconteça. Então eu realmente não penso nisso.

“É um tiro no escuro. E eu só quero aproveitar o fim de semana. E, claro, tentar vencer.”

Embora tenha havido muita expectativa sobre a oportunidade do título de Verstappen neste fim de semana, o holandês disse que preferiria vencê-lo no Japão.

Com a F1 retornando à Ásia pela primeira vez desde a pandemia, um triunfo na casa da Honda significaria muito mais.

“Acho que o Japão é mais legal”, disse ele. “Estou muito animado para voltar lá. Faz algum tempo. É uma pista incrível. E para mim, de qualquer maneira, tenho memórias muito especiais lá.

“A primeira vez que pilotei um carro de F1 foi no TL1 e sempre me lembrarei disso. E além disso, sim, é uma espécie de GP caseiro com a Honda.

“E também acho que [será] minha primeira oportunidade de ganhar o título. Então, sim, é claro, estou ansioso por Singapura agora. Mas também estou muito animado para o próximo fim de semana.”

Embora o fim precoce da batalha pelo campeonato seja bem-vindo para Verstappen, garantindo um final menos estressante para a campanha, ele admite que parte dele desejava que a Ferrari tivesse lutado mais este ano.

Charles Leclerc começou o ano em grande estilo, vencendo duas das três primeiras corridas e, inicialmente, desfrutando de uma vantagem de 34 pontos na classificação após o Grande Prêmio da Austrália.

No entanto, uma combinação de baixa confiabilidade, erros de estratégia e erros de condução descarrilou a campanha dele e da Ferrari e abriu a porta para Verstappen se afastar bem na classificação.

Questionado se parte dele desejava que a Ferrari não tivesse deixado cair a bola, Verstappen disse: “Quero dizer, há dois lados. Sim, de certa forma, eu gostaria que eles ainda estivessem na briga.

“Mas, do meu lado, claro, também é bom vencer de uma forma mais calma. Mas acho que é bom ver que eles são muito competitivos este ano em comparação com os últimos anos, e acho que é disso que a F1 precisava.”

