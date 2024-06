Max Verstappen disse que não terá o “fim de semana mais forte” da Red Bull no próximo GP do Canadá, depois que o líder do campeonato de Fórmula 1 teve dificuldades para ter um bom desempenho em Mônaco.

Os bumps do circuito de Monte Carlo expuseram algumas das principais fraquezas da Red Bull, assim como a capacidade de condução do chassi RB20 deste ano, com Verstappen se classificando e terminando em sexto, enquanto Sergio Pérez foi eliminado no Q1 antes do acidente com Kevin Magnussen na primeira volta.

Isso levou a sugestões de que a Red Bull também poderia sofrer com essas características no circuito de Montreal, que também apresenta uma série de curvas adjacentes às chicanes que exigem que os pilotos ataquem as zebras.

Embora o circuito tenha sido recapeado, Verstappen avalia que qualquer solavanco na pista – dado que os locais da Ilha de Notre Dame são acessíveis ao público durante o resto do ano – fará com que a equipe perca desempenho.

“Temos que esperar e ver [como vamos nos comportar no Canadá], acho que também uma nova superfície, que também pode nos trazer algumas surpresas”, disse Verstappen.

“Provavelmente também não será nosso fim de semana mais forte por causa disso, mas provavelmente um pouco melhor que Mônaco.

"Seremos mais fracos em qualquer pista que seja acidentada ou com zebras que você tenha que andar muito, então os circuitos de rua provavelmente serão um pouco complicados. Mas espero que até lá tenhamos um pouco de compreensão do que está acontecendo."

Apesar das afirmações de Verstappen, Horner afirmou que a Red Bull historicamente teve um bom desempenho em Montreal e espera que a compreensão da equipe em Mônaco possa ajudar a continuar nessa forma.

Ele concordou com Verstappen, que venceu os dois últimos GPs do Canadá, que o recapeamento poderia gerar alguns obstáculos.

"É uma pista em que tivemos um bom desempenho anteriormente. Eles recapearam todo o circuito novamente. Então vamos ver", disse Horner.

"Mas Ferrari, McLaren estão rápidas. Sempre aconteceria que haveria convergência. Este foi um fim de semana difícil, mas ainda estamos liderando os dois campeonatos.”

“Vamos tentar tirar as lições deste fim de semana e aplicar no próximo.

"O Canadá tem muita tração historicamente, mas com uma nova superfície você não sabe para onde vai oscilar o equilíbrio."

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, explicou que o principal problema por trás das dificuldades da Red Bull em circuitos acidentados foi devido a um problema de correlação com o simulador, no qual as configurações virtuais que ofereciam boas características de pilotagem não se traduziam no mundo real.

O austríaco considerou que a equipe conseguirá retomar o domínio anterior quando o calendário regressar à Europa, em Barcelona, ​​em junho.

“O problema básico não são as pistas, mas o fato de a correlação entre o simulador e a pista não funcionar. No simulador, passamos nas zebras sem problemas”, disse.

“Aqui, vamos usar a expressão de Verstappen, o carro salta como um canguru. Esse é o problema, que também ficou evidente no setup em Miami e parcialmente em Ímola.

“É aí que precisamos de começar, mas acreditamos que quando chegarmos a circuitos reais como Barcelona, ​​por exemplo, encontraremos o caminho de volta à nossa antiga forma”.

Colaboraram Jonathan Noble e Ronald Vording

BRIATORE 'de volta' à Alpine, que pode ser COMPRADA POR CHINESES! Antonelli CHOCA, Yuki na Audi e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!