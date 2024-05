Como Max Verstappen confessou no sábado do GP de Mônaco de Fórmula 1, a incapacidade do carro da Red Bull em passar pelas zebras da mesma forma que as rivais, além de não conseguir lidar com a superfície irregular da pista de Monte Carlo, significava que os pontos fracos inerentes tinham sido "descobertos", agora que a equipe não tinha mais uma margem de desempenho confortável na frente.

Aparentemente, não houve uma resposta imediata para o que desencadeou os problemas da Red Bull, com a equipe ainda mais confusa pelo fato de que quanto mais leve o carro ficava em Mônaco, pior as coisas ficavam.

No entanto, foi interessante ouvir o diretor da equipe da Red Bull, Christian Horner, declarar após a corrida que talvez os ajustes na suspensão para este ano pudessem ser os culpados.

"O carro da VCARB [RB] está funcionando com nossa suspensão do ano passado e não parece ter tido os mesmos problemas", disse ele. "Portanto, precisamos entender se é algo que introduzimos".

No entanto, embora Tsunoda e Ricciardo tenham se saído melhor em Mônaco, Horner também admitiu que o problema não foi algo que surgiu repentinamente nesta temporada.

"Também vimos isso em Cingapura no ano passado", disse ele. "Portanto, tivemos outro exemplo disso. Sabemos que é uma área do carro em que precisamos trabalhar".

Então, o que poderia estar causando os problemas?

Refinando o projeto

A Red Bull tem usado um layout de pull-rod na frente e um layout de push-rod na traseira de seu carro desde que os regulamentos foram introduzidos em 2022. No entanto, ela continuou a otimizar seu design.

Mas são essas otimizações que podem ser a resposta para o que aconteceu. Embora as melhorias sejam limitadas em termos de aprimoramento do desempenho cinemático da suspensão, houve oportunidades de refinar essa área do carro para obter benefícios aerodinâmicos.

E pode ser que, ao buscar ganhos aerodinâmicos para manter o RB20 na frente do pelotão, alguns dos aspectos de dirigibilidade do carro tenham sido exageradamente comprometidos.

Em última análise, tudo se resume a equilibrar as perdas em uma área (dirigibilidade) com os ganhos em outra (aerodinâmica). Se houvesse uma compensação para degradar apenas ligeiramente a faixa de operação da suspensão em troca de um ganho aerodinâmico mais substancial, isso provavelmente seria considerado algo que uma equipe estaria disposta a aceitar.

Além disso, se esse comprometimento mecânico fosse sentido apenas em uma extremidade do espectro, como em zebras e ondulações, então talvez valesse a pena aceitar isso em troca dos ganhos proporcionados nos locais de pista lisa onde o desempenho aerodinâmico é fundamental.

Essa possível desvantagem também seria menos problemática quando a concorrência estava muito mais distante, mas é diferente quando os rivais estão tão próximos como agora.

O que a Red Bull mudou

Red Bull Racing RB20 chassis section comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing wheelbase comparison (Anti-dive, inset) Photo by: Giorgio Piola

Em termos de desenvolvimento da Red Bull durante o ciclo de regulamentação, a equipe claramente fez alterações na suspensão dianteira e em torno dela para melhorar o desempenho.No entanto, o layout dos componentes permaneceu praticamente o mesmo, com a Red Bull utilizando seu novo design de mono-braço montado em posição elevada para o braço superior.

A perna traseira é montada em uma posição mais baixa para introduzir mais antimergulho e é posicionada de forma mais eficaz do ponto de vista aerodinâmico (destaque amarelo, inserção, imagem à direita).

O rastreamento da linhagem do processo de redesenho do chassi e do anteparo que a Red Bull adotou ao longo dos três anos de vigência desses regulamentos mostra que a equipe tem progressivamente esculpido mais da quilha para melhorar as condições de fluxo sob essa seção (seta vermelha).

Consequentemente, a posição interna dos elementos de suspensão inferiores e o conjunto de direção também foram movidos ao longo desse período.

Enquanto isso, a equipe também fez alterações em sua distância entre eixos durante esse período, a fim de encontrar um melhor equilíbrio mecânico e aerodinâmico entre a frente e a traseira.

Comparação da asa traseira do Red Bull RB20 Foto: Não creditada

Os problemas enfrentados pela Red Bull parecem estar mais na combinação de um pacote aerodinâmico de maior downforce que funciona em velocidade mais baixa em circuitos de rua irregulares.

Essas características, aliadas à necessidade de suavizar a suspensão e, provavelmente, de elevar a altura do carro para compensar a superfície irregular da pista e permitir que o carro passe pelas zebras, contribuem para uma resposta sem brilho aos comandos do piloto e para o desafio de acelerar ao sair das curvas.

Mas, embora Mônaco tenha se mostrado um território desconfortável, a Red Bull sabe que seu desempenho não é um indicativo de como o carro se comportará em todos os lugares nesta temporada.

E a próxima corrida, no Canadá, pode ser especialmente fascinante, pois é um lugar em que o uso de zebras pode ser importante, mas o trabalho de recapeamento pode muito bem ter eliminado vários de seus solavancos anteriores.

