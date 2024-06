Após uma pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, visitando o Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, para mais uma edição do GP do Canadá, a nona etapa da temporada 2024.

Depois de um GP pouco animado em Mônaco, a expectativa é grande em torno da etapa canadense, especialmente com a Red Bull prevendo um fim de semana difícil por conta dos problemas que o RB20 vem apresentando nas zebras e ondulações.

E a previsão do tempo deve tornar tudo ainda mais desafiador. Segundo o weather.com, deve chover forte o fim de semana todo, derrubando também as temperaturas, com mínimas de 16 e 17 graus e máximas de 21 e 22.

Com um terço da temporada concluída, Max Verstappen segue na liderança, mas viu sua vantagem cair nas últimas etapas. O holandês tem 169 pontos contra 138 de Charles Leclerc. Lando Norris é o terceiro com 113, contra 108 de Carlos Sainz e 107 de Sergio Pérez.

Confira a programação do GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Canadá de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 18h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 17h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 15h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

