Na tarde deste domingo, foi disputado o GP do Canadá de Fórmula 1, em Montreal. E quem venceu no circuito Gilles Villeneuve foi o tricampeão mundial Max Verstappen, holandês da Red Bull. Com isso, como fica a situação dos campeonatos de pilotos e equipes em 2024? O Motorsport.com te mostra:

Cenário entre os competidores:

Cenário entre os construtores:

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 301 44 43 10 44 54 44 29 8 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 252 27 22 44 27 31 36 25 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 212 12 16 27 14 27 28 30 30 28 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 124 16 10 - 8 18 12 15 17 28 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 58 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 28 - - 6 1 - 12 1 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 7 - 1 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 5 - - - - - 1 - 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

