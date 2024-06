O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, finalizou o GP do Canadá da Fórmula 1 em quarto lugar, depois de perder o pódio no fim da corrida para o seu companheiro de equipe, George Russell. O resultado foi o melhor do inglês na temporada de 2024. Apesar disso, o heptacampeão não aparentou estar satisfeito.

“No fim de semana, foi um desempenho muito ruim da minha parte. Ontem, algumas outras coisas aconteceram, mas foi principalmente eu. E hoje, apenas uma das piores corridas que fiz, muitos erros

“Mas é claro que se eu tivesse me classificado melhor, estaria numa posição muito melhor hoje. Então é o que é”, disse o britânico a Sky Sports F1.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton largou em sétimo no grid depois de um desempenho aquém do esperado no treino classificatório do sábado (9/6). Durante a corrida, se viu preso atrás de Fernando Alonso, da Aston Martin, por boa parte da primeira metade da corrida.

Só depois de ultrapassar seu ex-companheiro de equipe nos boxes durante a primeira entrada do safety car, desencadeado por uma batida de Logan Sargeant, Hamilton colou no pelotão da frente e conseguiu ultrapassar Russell e o piloto da McLaren, Oscar Piastri. Com isso, assumiu a terceira colocação, que durou pouco. Os pneus médios de Russell provaram ser cruciais nos momentos finais e fez com que ele reassumisse a terceira posição.

