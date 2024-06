O piloto da Red Bull, Sergio Pérez, abandonou o GP do Canadá de Fórmula 1 após rodar sozinho e bater no muro, danificando a asa traseira do seu carro. Essa é a segunda corrida seguida sem alcançar a zona de pontuação, além de ser o segundo abandono do mexicano na temporada de 2024, situação que o deixa em posição delicada no campeonato. Pérez tentou explicar o que aconteceu no circuito Gilles Villeneuve.

“A primeira parte da corrida foi comprometida pelos danos ao Gasly. A segunda parte da corrida parecia muito melhor, mas na terceira parte estávamos presos lá atrás. Só havia uma linha e não conseguíamos passar. Infelizmente, isso fez com que no final eu cometesse um erro na curva seis, que é uma das curvas mais difíceis, onde muitos pilotos cometeram erros

“Infelizmente, fui um dos poucos que não conseguiu controlar o carro. “Cometi um erro”, complementou o mexicano.

Checo destacou que não é hora de arrependimentos. “Acho que é hora de nos reagruparmos, abaixarmos a cabeça. "É uma temporada longa e estamos em boa situação, por isso não há dúvida de que posso sair dessa."

