Max Verstappen foi nomeado pela revista TIME como uma das 100 pessoas mais influentes de 2024. A lista foi divulgada nesta quarta-feira.

Tricampeão mundial de Fórmula 1, e se encaminhando para o quarto título, o holandês que pilota pela Red Bull apareceu na lista entre os "Titãs". Além dele, estão nomes como o do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e do produtor musical conhecido por suas parcerias com a norte-americana Taylor Swift, Jack Antonoff.

"Nos últimos 12 meses, Max Verstappen venceu em Miami, Mônaco e Abu Dhabi. Ele venceu no Japão, no Catar, na Áustria e na Hungria, e em outros lugares do continente. Nenhum atleta teve mais voltas de vitória, em lugares mais díspares ao redor do mundo, do que Verstappen, o piloto de Fórmula 1 que venceu três campeonatos consecutivos de F1."

"Verstappen, que corre sob a bandeira holandesa, está tão confiante ao volante que durante pelo menos uma corrida conseguiu ficar de olho nas telas ao redor da pista para observar a batalha que acontecia atrás dele. Fãs vestidos de laranja lotam suas corridas para torcer por ele, enquanto outros, vestidos com roupas de equipes rivais como Ferrari e Mercedes, vaiam-no no pódio."

"O negócio da Fórmula 1, avaliado em 3,2 mil milhões de dólares, que cresceu 25% em 2023, centra-se agora numa questão singular. Alguém pode parar Verstappen e a máquina da Red Bull Racing? Ele está entrincheirado – bastante confortavél – no banco do piloto", disse a revista.

