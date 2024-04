Os rivais da Fórmula 1 temiam o potencial do Red Bull RB20 desde o momento em que ele incendiou as planilhas de cronometragem no primeiro dia de testes da pré-temporada no Bahrein. Mas se houve um vislumbre de esperança nas primeiras corridas de que talvez a Ferrari pudesse pelo menos melhorar seu jogo para colocar a equipe campeã mundial sob alguma pressão, isso pareceu evaporar em Suzuka no último fim de semana, quando a vantagem da Red Bull ficou clara para todos.

Enquanto Max Verstappen alcançava sua terceira vitória em quatro corridas, a batalha extremamente acirrada no pelotão de perseguição entre Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes pouco fez para apagar a realidade de que o destino do campeonato mundial parece estar praticamente definido agora. Toto Wolff falou em nome de muitos no paddock sobre a realidade de que o segundo lugar em ambos os campeonatos é o melhor que se pode esperar.

"Ninguém vai alcançar Max este ano", disse o chefe da Mercedes após o GP do Japão. "Sua pilotagem e o carro são simplesmente espetaculares. Você pode ver a maneira como ele controla os pneus e, basicamente, esta temporada agora é a melhor das demais."

O que talvez seja mais notável na situação em que a F1 se encontra agora é que, embora o pelotão de perseguição pareça estar se aproximando da Red Bull, nenhum de seus rivais ainda teve o momento eureca que lhes permitiu ameaçar consistentemente a equipe de Milton Keynes.

Houve as duas ocasiões mais recentes em que a Red Bull cometeu um deslize - Singapura no ano passado e Austrália neste ano -, abrindo a porta para Carlos Sainz conquistar vitórias em ambas as ocasiões e, nos eventos mais raros em que outros talvez tenham tido um carro mais rápido e a oportunidade de vencer, como Mônaco no ano passado com Fernando Alonso e Austin no final da temporada com Lewis Hamilton, Verstappen e a Red Bull ainda conseguiram algo.

Mas, apesar de estarmos no terceiro ano da mais recente era de efeito-solo da F1, não há indícios de que a equipe de referência esteja prestes a ser superada, como normalmente acontece nesse estágio de um novo conjunto de regras. Ainda há muita incerteza entre as equipes quanto ao domínio adequado desses regulamentos.

A Mercedes, em particular, parece ainda estar se perguntando o que está acontecendo com seu carro. Depois de passar as primeiras corridas tentando entender por que seu W15 não estava produzindo os níveis de downforce que o túnel de vento e o CFD diziam que deveria, agora ela acha que o downforce está lá - só não está trazendo nenhum ganho de desempenho.

Wolff disse: "Estamos medindo a força descendente com nossos sensores e guias de pressão, e isso nos diz que temos 70 pontos a mais de força descendente em uma determinada curva em Melbourne do que no ano passado. Mas, no tempo da volta, não é um quilômetro por hora mais rápido. Isso não faz sentido."

Embora os rivais da Red Bull ainda não saibam exatamente o que a equipe fez para se adaptar tão bem às regulamentações de efeito-solo, a própria equipe tem suas suspeitas sobre o motivo pelo qual os outros não a alcançaram. Em uma conversa com o diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey, no Japão, no último fim de semana, ele apontou alguns fatores claros em jogo. Esses fatores não ajudaram sua equipe a acertar, mas ele achava que estavam impedindo que os adversários se aproximassem.

"Ironicamente, os regulamentos que foram projetados para tornar as coisas mais próximas tiveram, sem dúvida, o efeito oposto, como as mudanças de regras costumam fazer."

Adrian Newey

"As regras de venturi, de fato, criam complicações na aerodinâmica que a geração anterior de carros com fundo plano e difusor não sofria", disse ele. "E, de acordo com os regulamentos de limite de custo, se você começar com o pé esquerdo, talvez seja mais difícil reverter a situação do que era quando os gastos eram menos limitados."

"Então, ironicamente, as regulamentações que foram projetadas para tornar as coisas mais próximas tiveram, sem dúvida, o efeito oposto ao que as mudanças de regras costumam ter."

Newey parece ter razão em relação ao impacto do limite de custos, pois quando as equipes seguem totalmente na direção errada com seu conceito (como a Mercedes e a Ferrari no ano passado), medidas contrárias só podem ser tomadas no final da temporada. Não há margem de manobra para gastar com carros de especificação B ou continuar gastando horas em túneis de vento em projetos de assoalho intermináveis para finalmente encontrar algo que libere o desempenho que está faltando.

O veredito de Newey sobre o fato de que os adversários estão lutando com uma mão atrás das costas pinta um quadro sombrio sobre as oportunidades para que outros façam o que é necessário para lutar mais na frente. Mas se há um pequeno vislumbre de esperança de que ainda possa haver emoção à frente, é o fato de que a Ferrari não está a um mundo de distância em todas as pistas.

E, em meio às especulações de que está preparando uma grande atualização para o início da temporada europeia, houve alguns comentários interessantes de Sainz no último fim de semana, quando ele sugeriu que, se a Ferrari não perder muito terreno na classificação de pontos nas próximas duas corridas, poderá começar a jogar em breve.

"Acho que eles definitivamente terão uma vantagem no primeiro terço da temporada até que façamos uma ou duas atualizações que nos façam lutar contra eles de forma mais consistente", disse ele. "A essa altura, talvez seja um pouco tarde demais com a vantagem que eles podem ter no campeonato - por isso precisamos de mais Austrálias. Mas vamos dar o nosso melhor. Também é meu último ano na Ferrari, então, sim, não há nada a perder e faremos de tudo para voltar."

