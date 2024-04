A mudança bombástica de Lewis Hamilton para Maranello foi anunciada em 1º de fevereiro e, desde então, o britânico tem se concentrado em sua 12ª e última temporada com a Mercedes na Fórmula 1, com o chefe da equipe, Toto Wolff , declarando após o GP da Austrália que o que estava acontecendo este ano na Ferrari "não era sua principal prioridade hoje", referindo-se ao seu piloto.

No entanto, chegará um momento em que Hamilton e Mercedes precisarão lidar com essa situação, já que a equipe procura ocultar do piloto que está saindo todos os detalhes sobre seu próximo carro. Essa não será uma situação completamente nova para o sete vezes campeão mundial, mas sua transferência da McLaren para a Mercedes foi anunciada muito mais tarde na temporada de 2012, em 28 de setembro.

É por isso que Hamilton está pensando no momento em que ele "terá que" começar a conversar com a Ferrari e como esse momento se dará: "Acho que começará com uma conversa com Toto, porque não sei como proceder", disse o inglês. "Nunca estive nessa posição antes, a essa altura do ano."

"Quando eu estava saindo da McLaren, foi no final da temporada. Acho que só fui para a Mercedes em dezembro, quando fiz meu primeiro ajuste no assento, depois que a temporada terminou. Não tenho certeza de como vou lidar com isso."

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da Mercedes-AMG, com Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

No entanto, Hamilton reafirmou sua vontade de priorizar seu atual momento com a equipe das Flechas de Prata, especialmente enquanto busca acabar com sua inédita série de 49 corridas sem vitórias.

"No momento, quero terminar em alta aqui", acrescentou. "Portanto, toda a minha energia está voltada para isso. É claro que há entusiasmo para o futuro. Mas, no momento, estamos passando por um momento difícil. Esse é o meu desafio."

"É para lá que está indo toda a minha energia, para tentar descobrir como podemos voltar ao topo. Como posso trabalhar com os rapazes? Como posso fazer melhores relatórios, dar-lhes uma orientação melhor para que voltem a lutar na frente?

"Sou um competidor acima de tudo, portanto, quero vencer. Pensar apenas no próximo ano não vai me ajudar a fazer isso."

