A Ferrari copiou a Red Bull? O SF-24, que estreará em Ímola a primeira das três atualizações aerodinâmicas programadas para a temporada 2024 da Fórmula 1, terá certa semelhança com o RB20.

Como antecipado pelo Formu1a.uno, o carro mudará de cara para o GP da Emilia Romagna, retomando conceitos desenvolvidos por Adrian Newey para os carros de Max Verstappen e Sergio Pérez.

No pacote de mudanças previstas, a Scuderia trabalhou também na boca dos radiadores na entrada dos sidepods e, buscando maior eficiência aerodinâmica, decidiu abrir mãos da bandeja inferior, optando por uma solução invertida que, além de permitir menor aderência, permite separar os fluxos de ar de forma mais eficaz à medida que eles avançam.

Red Bull RB20, detalhe da... viseira em frente à boca do radiador Foto de: Ronald Vording

A filosofia iniciada pela Red Bull também foi seguida pela McLaren com uma solução semelhante, mas menos extrema que a do time austríaco, sinal de que a linha de desenvolvimento havia sido intuída para além de Newey.

É justo perguntar se a Ferrari decidiu avaliar a solução da Red Bull no túnel de vento, depois de ver o RB20 na pré-temporada do Bahrein. A resposta vinda de Maranello é clara: não, porque o time de Enrico Cardille já vinha fazendo testes nos sidepods desde o começo do ano.

A versão B do SF-24 entrou no túnel de vento bem antes do início da temporada 2024. Então, em Maranello, eles tiveram a mesma intuição de Adrian Newey? Essa afirmação também não é correta. Na realidade, parece haver uma terceira via: você deve se lembrar que, no fim do ano passado, antecipamos no Motorsport.com que a Ferrari havia contratado vários engenheiros, incluindo nomes vindos de Milton Keynes.

Ferrari SF-24: em Ímola a boca do radiador será virada e a bandeja desaparecerá Foto de: Uncredited

A Ferrari, portanto, se beneficiará dos movimentos do mercado já em Ímola. A deixa sobre a boca invertida nos sidepods veio de quem teve a oportunidade de ver o RB20 durante sua gestação, trazendo seu conhecimento para Maranello.

Assim, enquanto Diego Tondi deliberava sobre o SF-24, que veremos na pista neste final de semana em Xangai, foi iniciado um programa paralelo. O estudo foi iniciado rapidamente, mas era necessário ver nas simulações que a novidade, adaptada às necessidades da Ferrari, traria vantagens tangíveis de desempenho antes de receber o ok para a criação do modelo de túnel de vento.

A Ferrari é a segunda força na F1 2024, ficando atrás apenas da Red Bull: o SF-24 é um carro bem nascido e com bom potencial de crescimento. O pacote de Ímola inclui, além da lateral redesenhada não somente na entrada do radiador, um assoalho completamente novo (desde os desviadores de fluxo nos túneis Venturi até o difusor) e uma asa dianteira mais extrema, que deve permitir à equipe iniciar o processo de aproximação à Red Bull, previsto por Frédéric Vasseur.

A rotatividade no Departamento de Corridas, porém, está longe de terminar. Há negociações importantes em andamento que, quase certamente, não dizem respeito a Adrian Newey. O engenheiro não deve ir para Maranello como muitos previram, sendo mais provável sua permanência em Milton Keynes.

