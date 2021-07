A quarta pole consecutiva na Fórmula 1 quase escapou por suas mãos. Mas Max Verstappen conseguiu garantir a posição de honra para o GP da Áustria mesmo com uma última volta ruim e um desafio inesperado de Lando Norris no Q3. Por isso, o holandês não saiu tão feliz assim da classificação.

Verstappen não conseguiu acertar a última saída, terminando com um tempo mais alto do que o que lhe garantiu a pole e, com sorte, os dois bons primeiros setores do piloto da McLaren não foram suficientes para lhe tirar a primeira posição, com Norris terminando a apenas 0s048.

Após a classificação, Verstappen estava visivelmente frustrado com a volta ruim no final do Q3, mas ainda tirou positivos do dia.

"Diria que foi uma volta muito ruim. Claro, estou feliz por estar em primeiro, mas não pelo modo como conquistamos. Então é algo para ser analisado. Mas, claro, estou feliz. Fazer a pole duas vezes aqui é muito bom. Com sorte, podemos terminar amanhã o que começamos hoje".

"O Q1 e o Q2 foram muito bons, estava tudo indo bem e as voltas eram ótimas. Só no Q3 que eu travei a roda na curva três na primeira saída. Não foi incrível, e a segunda saída, eu era o primeiro carro na pista, e perdi tempo nas retas".

"Então não consegui melhorar minha volta, mesmo com uma curva três mais normal. Foi bom o suficiente para ser primeiro, mas gostaria de um Q3 melhor".

Questionado ainda sobre como a corrida de amanhã poderá influenciar o campeonato, Verstappen destacou o desafio dos pneus mais macios e afirmou que o objetivo é vencer.

"Os compostos são mais macios, comparados com a semana passada, então será difícil de lidar com isso na corrida. Mas, além disso, tentarei focar na minha própria corrida e, claro, buscar a vitória, mas nunca é algo tão simples".

Q4 AO VIVO: Tudo sobre a classificação para o GP da Áustria de F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: