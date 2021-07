Lando Norris ficou muito próximo de conquistar a primeira pole position da carreira no treino classificatório para o GP da Áustria, disputado neste sábado (03). O britânico terminou a 48 milésimos de Max Verstappen e larga da segunda colocação.

O resultado é o melhor da McLaren desde 2012 e também do piloto desde sua estreia na Fórmula 1, em 2019. Segundo ele, foi um dos seus desempenhos mais fortes.

"Provavelmente uma das minhas melhores voltas que já fiz", disse Norris. "Nos coloca em uma boa posição para amanhã, sei que a corrida vai ser difícil, mas fizemos o melhor trabalho que podíamos hoje, não sei a que distância estávamos da pole. Seria complicado disputá-la, mas estou feliz por ser P2."

