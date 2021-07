Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da Áustria, nona etapa da temporada 2021. E apesar da resposta da Mercedes na sexta, Max Verstappen sobrou na classificação, garantindo sua quarta pole no ano e a terceira consecutiva. Já Lewis Hamilton sai em quarto.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, com o avanço da vacinação na Europa e a redução das medidas de restrição, o GP da Áustria é realizado com casa cheia. E as arquibancadas do Red Bull Ring foram novamente tomadas pela onda laranja de apoiadores de Verstappen, que busca a terceira pole consecutiva.

Mais cedo neste sábado, foi realizado o terceiro e último treino livre do fim de semana. Max Verstappen respondeu ao domínio da Mercedes na sexta ao liderar com folga, marcando 01min04s591, 0s538 mais rápido que Valtteri Bottas em segundo, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro. Mas o tempo do holandês ainda não é o mais rápido do fim de semana. A volta que rendeu a liderança do TL2 ao heptacampeão na sexta foi de 01min04s523.

Q1

Os pilotos demoraram para sair após o início da regressiva. Apenas com cinco muitos de sessão que tivemos as primeiras voltas rápidas, da dupla da Haas, com Mick Schumacher marcando 01min06s127. No meio do Q1, Verstappen já ocupava a ponta com 01min04s249.

No final da regressiva de 18 minutos, o holandês nem precisou sair novamente dos boxes para garantir sua vaga no Q2, se mantendo na ponta com o mesmo 01min04s249. Norris, Alonso, Hamilton e Bottas, que vinham entre segundo e quinto lugares, também ficaram nos boxes.

Mesmo com os pilotos fazendo voltas nos minutos finais, o top 5 se manteve inalterado. Completaram o top 10 no Q1: Sainz, Giovinazzi, Pérez, Gasly e Vettel. Foram eliminados no Q1, ocupando as posições de 16º a 20º, respectivamente: Kimi Raikkonen, Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Assim que a pista foi liberada, Pérez foi o primeiro a sair dos boxes, com pneus médios. O mexicano teve caminho livre para fazer sua volta rápida, 01min04s554, já que mais ninguém saiu nos primeiros minutos.

Apenas com dez minutos para o fim do Q2 que os demais pilotos começaram a sair dos boxes, e como todos fizeram isso simultaneamente, criou um pouco de tráfego na pista.

Os segundos finais do Q2 ainda foram marcados por uma polêmica envolvendo Vettel e Alonso. O espanhol teve sua última tentativa de volta rápida arruinada pelo piloto da Aston Martin, que vinha lento na trajetória. Com isso, Alonso foi eliminado e o caso foi colocado sob investigação pelos comissários.

Em um final movimentado, Verstappen se manteve na ponta, marcando 01min03s927 na última tentativa, tendo Hamilton em segundo e Bottas em terceiro, mas já mais atrás, a 0s331 e 0s449, respectivamente.

Completaram os dez primeiros, classificados para o Q3: Gasly, Norris, Pérez, Vettel, Tsunoda, Stroll e Russell. A divisão de pneus para a largada no top 10 é a seguinte: Verstappen, Pérez, Norris, Hamilton, Bottas e Russell largam de médios, enquanto Gasly, Vettel, Tsunoda e Stroll saem de macios.

Foram eliminados no Q2, ocupando as posições de 11º a 15º, respectivamente: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Antonio Giovinazzi.

Q3

Em sua primeira saída no Q3, Verstappen fez uma volta voadora, entregando 01min03s720 para tomar a liderança, com Norris em segundo e Hamilton e Bottas em terceiro e quarto apenas, tomando três décimos do holandês, enquanto Pérez era o quinto

No final, Max Verstappen garantiu a quarta pole position do ano e a terceira consecutiva ao manter o mesmo tempo, com Lando Norris em segundo, Sergio Pérez em terceiro e Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em quarto e quinto.

Completaram o top 10: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Lance Stroll e George Russell.

Agora, a Fórmula 1 volta ao Red Bull Ring no domingo, para o GP da Áustria, nona etapa da temporada 2021 e segunda corrida em solo austríaco. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

E assim que acabar o GP, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Com a participação de Felipe Motta e Rico Penteado, nossa equipe fará uma análise completa do GP da Áustria. Não perca!

Q4 AO VIVO: Tudo sobre a classificação para o GP da Áustria de F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: