Apesar de estar ciente das dificuldades da Red Bull na pista da Itália, Max Verstappen disse estar confiante para a corrida deste final de semana: "Acho que podemos marcar uma boa quantidade de pontos".

Valtteri Bottas conquistou a pole position em Monza, nesta sexta-feira, para a segunda corrida sprint da Fórmula 1. O finlandês da Mercedes foi 0s096 mais rápido que seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. O piloto da escuderia austríaca, Verstappen, completou os três primeiros.

Em entrevista após o treino classificatório nesta sexta-feira, Verstappen disse que a pista em Monza "sempre é difícil" para a Red Bull, mas se mostrou confiante para a corrida: "Acho que podemos marcar uma boa quantidade de pontos".

"Acho que para nós, nessa pista, sempre é difícil. Lutamos um pouco mais do que queríamos nos treinos livres, mas acho que recuperamos muito bem ao longo desta classificação", disse o holandês.

"Por isso, continuo contente por ser o terceiro aqui. E eu acho que para a corrida. Espero que possamos estar um pouco mais perto, amanhã será o primeiro TL2, então podemos ver o que podemos fazer para ajudar um pouco mais no ritmo de corrida longa."

"Mas é claro, naturalmente para nós, será um pouco mais difícil por aqui, mas acho que podemos marcar uma boa quantidade de pontos", concluiu.

F1 2021: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: