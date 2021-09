A Mercedes quer esperar o início da classificação sprint para o GP da Itália de Fórmula 1 antes de considerar as ordens da equipe entre Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Bottas garantiu o primeiro lugar na sessão de classificação de sexta-feira em Monza, ficando à frente de seu companheiro de equipe Hamilton.

E com o heptacampeão em uma luta pelo título super acirrada com Max Verstappen, da Red Bull, é óbvio que o time alemão pode precisar se apoiar no finlandês na corrida sprint de sábado para maximizar a quantidade de pontos de Lewis.

A situação fica ainda mais óbvia com Bottas tendo um novo motor para a etapa de Monza, o que significa que ele deve começar na parte de trás do grid para o GP da Itália no domingo.

Mas o chefe da Mercedes, Toto Wolff, deixou claro que a equipe não daria ordens a Bottas antes do início da sprint de sábado.

“É difícil, geralmente, quando você tem que pedir ordens da equipe porque todos nós, como pilotos, não queremos ver isso”, disse Wolff à Sky.

“Todos aqui devem estar cientes de que ele [está] por mérito. Mas, neste caso, Valtteri está indo para a parte de trás [do grid] no domingo, então precisamos ver como a largada se desenrola."

“Não há muito o que discutir [de antemão]. Só tome cuidado na primeira curva, e então veremos onde eles estarão."

Questionado se a Mercedes ordenaria Bottas se a situação permitisse mais tarde, Wolff disse: "Sim, presumivelmente."

O dirigente austríaco também elogiou a maneira como o finlandês se comportou durante a classificação e avaliou que o piloto foi ajudado por estar "livre" de preocupações com seu contrato, agora que seu futuro na Alfa Romeo foi garantido.

“Ele estava realmente livre”, disse Wolff.

“Ele arriscou muito na primeira volta [no Q3] e se afastou um pouco, e então em sua atitude calma disse: 'Se eu tiver um vácuo, posso ir três décimos mais rápido'.”

Explicando a decisão da nova unidade de potência para Bottas, Wolff disse: “Ficamos um pouco preocupados, não teríamos feito de outra forma. E no formato de corrida sprint, é muito bom porque você tem que cumprir a penalidade apenas no domingo.”

F1 2021: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: