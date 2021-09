Max Verstappen acredita que o ex-companheiro de equipe da Red Bull, Alex Albon, se beneficiará de um "ambiente menos pressionado" quando retornar à Fórmula 1 no ano que vem com a Williams.

Albon foi dispensado pela Red Bull no final de 2020, após uma temporada e meia como companheiro de equipe de Verstappen, com a equipe optando por trazer Sergio Pérez como seu substituto.

Albon trabalhou como piloto reserva da Red Bull ao longo deste ano, mas fará seu retorno em 2022, após ser contratado pela Williams, para substituir George Russell.

Verstappen disse que estava "muito feliz" em ver Albon retornar à F1 depois de um ano afastado.

"Ele foi meu companheiro de equipe, ele é um grande cara, é um trabalhador árduo e definitivamente merece uma vaga na Fórmula 1", disse Verstappen.

"Ele tem muito talento, então também tenho certeza de que vai voltar forte e mostrar bons resultados."

Albon teve dificuldades para igualar o nível de desempenho de Verstappen durante o período na Red Bull, marcando apenas dois pódios.

Verstappen disse que era "difícil" para ele julgar como Albon se sairia na Williams em comparação ao seu tempo na Red Bull, mas concordou que ele pode se beneficiar do ambiente diferente.

"Não sei como ele vê isso", disse Verstappen. “Ele sabe que tem velocidade. Acho que todos nós sabemos que ele tem, ele mostrou isso no kart.”

“Mas, provavelmente, em um ambiente com menos pressão será bom voltar. Tenho certeza de que ele vai se dar bem.”

"Claro que você precisa se acostumar com o carro, todos nós teremos com as novas regras. Mas ele vai se dar bem."

A Red Bull destacou repetidamente a contribuição de Albon para a equipe em seu papel de reserva nesta temporada, completando uma quantidade significativa de trabalho no simulador para apoiar Verstappen e Pérez nos fins de semana de corrida.

Verstappen explicou como a recente experiência de Albon em corridas com a equipe tornou seu feedback particularmente útil ao longo desta temporada.

"É claro que falamos muito sobre o carro e quando Alex está no simulador, [sobre] suas descobertas", disse Verstappen.”

"Então, quando temos perguntas depois de sexta-feira, e Alex está no simulador ou algo assim, ele conhece o carro.”

“É claro que o carro mudou um pouco desde o ano passado e o ano anterior, mas a maneira geral de guiar é a mesma. Então ele pode se relacionar sobre um monte de coisas, o que está acontecendo com o desenvolvimento.”

"Ele tem sido muito útil no simulador para nós."

