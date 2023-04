Carregar reprodutor de áudio

A equipe Haas protestou contra o resultado do GP da Austrália de Fórmula 1 após as decisões da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes da relargada final em Melbourne. A escuderia dos Estados Unidos parecia ter sido a maior vencedora após uma segunda relargada caótica, com o germânico Nico Hulkenberg subindo para o quarto lugar, após incidentes com vários pilotos à frente.

Com uma terceira bandeira vermelha sendo hasteada depois de batidas de diversos competidores, a FIA optou por outra relargada - embora desta vez atrás de um safety car e com os carros só dando a volta para cruzar a linha de chegada em Albert Park.

Mas foi a decisão da FIA de voltar à ordem de corrida da relargada anterior (com o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, de volta ao terceiro lugar, por exemplo) que desagradou a Haas, pois Hulkenberg foi 'arrastado' novamente para o sétimo lugar.

Os rivais que tiveram problemas no reinício original - incluindo Alonso, seu companheiro canadense Lance Stroll e o mexicano da Red Bull Sergio Pérez - foram autorizados a retomar suas posições originais na ordem. Embora a Haas não tenha comentado os motivos de seu protesto, certamente ele está relacionado às decisões tomadas que custaram posições a Hulkenberg no GP da Austrália de F1.

