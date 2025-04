Nesta segunda-feira (21) fazem 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, no chuvoso e caótico GP de Portugal de 1985 no qual o brasileiro, a bordo do Lotus 97T, garantiu o lugar mais alto do pódio depois de liderar a prova de ponta a ponta.

O ano de 1985 marcava uma mudança para o futuro tricampeão, que estava em seu segundo ano de F1: Ele agora estava na Lotus, a bordo do modelo 97T, um dos mais competitivos da época e que, como sabemos, foi o carro das primeiras vitórias de Senna na F1.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault, Elio de Angelis, Lotus 97T Renault, Alain Prost, McLaren MP4/2B TAG Porsche, Michele Alboreto, Ferrari F156/85 Foto de: Motorsport Images

A etapa portuguesa, que acontecia no circuito de Estoril, próximo à Lisboa, era a segunda do ano, depois da abertura da temporada no GP do Brasil, em Jacarepaguá e, mesmo na primavera europeia, o clima ainda era frio e, para piorar, com fortes chuvas.

Com a pista molhada, Senna conquistou, com folgas, os dois melhores tempos dos treinos classificatórios, garantindo a pole position para a corrida. Alain Prost, futuro rival de garagem na McLaren, completou a primeira fila, seguido de Keke Rosberg (Williams) e Elio de Angelis, companheiro de equipe do brasileiro na Lotus, na segunda.

Foto de: LAT

Antes mesmo da corrida começar, nuvens escuras fecharam o céu do circuito de Estoril e uma forte chuva caiu. Mesmo assim, o brasileiro conhecido por suas incríveis corridas na chuva conseguiu largar bem e manter a liderança da prova, enquanto os adversários tiveram problemas por conta da pista escorregadia ou por falhas nos carros e nos pneus.

Com a maestria da chuva, Senna conseguiu ter mais de um minuto de vantagem para os rivais que vinham logo atrás, como De Angelis e Prost, além de ter conquistado voltas de vantagens para outros pilotos como Lauda.

No final da corrida, 16 pilotos se retiraram, incluindo Nelson Piquet, Niki Lauda, Rosberg e Prost. Completaram o pódio Michele Arboreto (Ferrari) e Patrick Tambay (Renault) em segundo e terceiro, respectivamente.

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait Foto de: Motorsport Images

Apesar da primeira vitória de Senna na F1, o final de semana foi um misto de emoções para a população brasileira, que lamentava a morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente brasileiro da redemocratização.

“O fim de semana da primeira vitória do Senna, há 40 anos, foi um fim de semana de sentimentos distintos. Porque foi o fim de semana da morte do Tancredo Neves, que tinha sido eleito presidente do Brasil. Seria o primeiro presidente civil depois da época da ditadura militar”, relembrou o narrador Galvão Bueno ao site da Band.

“Mas no fim de semana foi a primeira vitória do Ayrton Senna, Estoril, na chuva, foi um espetáculo. Ali, ele já tinha mostrado antes, no GP de Mônaco [1984], a capacidade dele de dirigir na chuva. Foi uma coisa maravilhosa".

Ayrton Senna, que além da vitória e da pole também marcou a volta mais rápida em Portugal, voltaria a vencer naquele ano, no GP da Bélgica disputado em Spa-Francorchamps.

PIASTRI DOMA VERSTAPPEN e VENCE em JEDDAH! BORTOLETO DÁ SUSTO e NORRIS se RECUPERA

Watch: F1 AO VIVO: Debate pós-GP da ARÁBIA SAUDITA | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!