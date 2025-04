A corrida do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1, no último domingo (20), teve a vitória de Oscar Piastri, da McLaren, seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc, em segundo e terceiro, respectivamente. O Motorsport.com apresenta quem foram os 'vencedores' e 'perdedores' da etapa de Jeddah de 2025.

Vencedor: Oscar Piastri

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Fácil como ele gostaria? Bem, não. A corrida de Jeddah não foi apenas uma corrida brutal de 50 voltas, mas o desgaste dos pneus abaixo do esperado também pareceu impedir a McLaren de aplicar seus pontos fortes.

Isso significou que Piastri teve que se esforçar mais para conquistar sua terceira vitória na campanha do que na China e no Bahrein, especialmente depois de ter que deixar a pole para Max Verstappen - que provavelmente também merece o reconhecimento de 'vencedor' da etapa.

Mas o australiano também consegue fazer isso quando as coisas estão mais complicadas para a McLaren, sendo tipicamente frio em uma batalha roda a roda com Verstappen no início, aguentando o ar sujo da Red Bull e, em seguida, controlando a corrida a partir da frente. Simplesmente impecável, e agora ele também assumiu a liderança do campeonato. O homem a ser batido?

Perdedor: Lando Norris

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Esse ponto precisa de um pouco de nuance. Norris pagou um preço alto por outro sábado decepcionante, com seu acidente no Q3 deixando-o em 10º lugar no grid. Foi especialmente lamentável porque, no geral, Norris parecia tão rápido quanto Piastri - se não um pouco mais rápido.

Mas, por se sentir mais confortável na McLaren, ele não se mostrou tão pessimista quando conversou com a mídia, incluindo o Motorsport.com, como fez no Bahrein, e isso também ficou evidente no domingo.

A corrida de Norris foi boa, muito boa, usando a estratégia alternativa de largar com o pneu duro para ultrapassar Hamilton e se recuperar para terminar a nove segundos de Piastri, em quarto. É apenas um caso do que poderia ter sido, especialmente porque o britânico agora perdeu pontos valiosos para seu companheiro de equipe, que lidera o campeonato por 10 pontos.

Vencedor: Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Lars Baron

Leclerc tem sido uma figura realmente frustrada ultimamente, porque ele tem apresentado bons resultados, mas é decepcionado por sua Ferrari, que até agora não cumpriu a promessa inicial. O sábado foi outro caso em questão, com um sólido quarto lugar na classificação, mas com quase quatro décimos de vantagem para os corredores da primeira fila.

De alguma forma, as coisas deram certo no domingo à noite em Jeddah. Inicialmente, Leclerc ficou preso no ar sujo de George Russell, mas depois criou uma vantagem de pneus sobre o britânico que estava em um stint extremamente longo em seus pneus médios.

Isso facilitou muito a ultrapassagem e a manutenção da posição, terminando a apenas oito segundos atrás de Piastri e marcando o pódio. A questão agora é saber como a Scuderia poderá replicar isso em diferentes circuitos, temperaturas e compostos de pneus, além de tornar seu carro mais rápido em uma volta. Há também outro problema a ser resolvido, ao qual chegaremos em breve...

Perdedor: Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Peter Fox - Getty Images

Se a Ferrari pode ter que descobrir por que suas estrelas se alinharam na Arábia Saudita - pelo menos para Leclerc -, a Mercedes também deve estar se perguntando o que aconteceu com seu ritmo de corrida.

Russell se classificou muito bem em terceiro e parecia ser o adversário mais próximo de Piastri e Verstappen, mas nem ele nem o companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli encontraram ritmo em nenhum dos compostos de pneus, com Russell logo relatando um desgaste elevado que o deixou mais de meio minuto atrás.

Um ponto positivo foram os resultados reais da equipe: quinto para Russell e sexto para Antonelli, que resistiu bem a uma corrida muito difícil. Considerando a distância que a Mercedes estava no domingo, poderia ter sido pior. A equipe das 'flechas de prata' fez questão de salientar que já mais do que dobrou sua contagem de pontos em comparação com a mesma época há 12 meses, e isso é justo.

Vencedor: Carlos Sainz

Jack Doohan, Alpine, Carlos Sainz, Williams Foto de: Lars Baron

Sainz foi alvo de algumas críticas iniciais - e provavelmente injustas - por ter que levar algum tempo para se ajustar ao DNA do carro da Williams, mas em seu quinto fim de semana de corrida pela equipe, o espanhol deu mais um pequeno passo à frente.

Será que ele vai se sentir 100% à vontade com o carro deste ano? Talvez não, mas isso também pode ser devido às suas limitações inerentes, que não serão totalmente corrigidas e que o companheiro de equipe Alex Albon também precisa contornar (mas está mais acostumado).

Mesmo assim, Sainz teve um bom desempenho com seu oitavo lugar e também ajudou a equipe ao fornecer uma ajuda de DRS para Albon atrás dele. Isso permitiu que o piloto tailandês segurasse o novato da Racing Bulls, Isack Hadjar, que estava com pneus médios mais rápidos no final.

O chefe da equipe, James Vowles, apostou na dupla Albon-Sainz por sua capacidade de trabalhar em conjunto e, até agora, ele está provando que está certo.

Perdedor: Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Lars Baron

A valente equipe da Sauber fez tudo o que podia no domingo, chamando Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto durante o período do safety car da volta 2 para colocar pneus duros, prontos para atacar em um safety car posterior ou simplesmente ir até o fim. Acabou sendo a segunda opção, uma tarefa difícil pela qual os dois pilotos merecem grande crédito.

Mas poucas estratégias no mundo podem compensar o fato de se ter o carro mais lento, e essa é a realidade que se impôs há algum tempo, com Mattia Binotto e o novo chefe de equipe Jonathan Wheatley tendo um enorme desafio em suas mãos para colocar a equipe em forma antes da entrada oficial da Audi em 2026.

As atualizações são um trabalho em andamento, mas ainda não chegarão a Miami. Até lá, Hulkenberg e o novato Bortoleto estão em modo de sobrevivência.

Vencedor: Isack Hadjar

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Peter Fox - Getty Images

Não é a primeira vez que Hadjar é considerado um 'vencedor' e, pelo que se viu no domingo, não será a última. O 'ninja' - esse é o seu apelido - fez com que a estratégia de alternância de difícil para médio funcionasse de forma brilhante, mantendo-se com os corredores de médio porte e, em seguida, partindo para o ataque na segunda metade da corrida.

O que é admirável em Hadjar é sua autocrítica e sua busca pela perfeição, não tendo muito prazer em terminar em 10º lugar se o oitavo ou o nono eram possíveis. Mas até mesmo o jovem de 20 anos teve de admitir que seu desempenho em Jeddah foi primoroso, e não havia muito que ele pudesse fazer em relação ao jogo de equipe perfeito de Sainz e Albon para se defender de seus ataques DRS.

Hadjar está se desenvolvendo muito bem, e - ao contrário do que parece ser a crença popular - seu companheiro de equipe, Liam Lawson, também está se adaptando bem após o desastre da Red Bull, já que a dupla está começando a se esforçar mais.

Perdedor: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Falamos sobre várias versões de Lewis Hamilton nos últimos anos, desde o início da era do efeito-solo. A Arábia Saudita foi um novo ponto baixo, com o heptacampeão desanimado e sem respostas para a pergunta sobre por que ele não está conseguindo um bom desempenho com a Ferrari.

O SF-25 tem um potencial razoável, que Leclerc conseguiu ter em Jeddah, mas Hamilton não está conseguindo fazer as coisas nem na classificação nem na corrida. Quando perguntado após a classificação sobre o que ele precisava, Hamilton respondeu: "um transplante de cérebro".

O período de lua de mel na Ferrari já acabou há algum tempo, mas a vitória de Hamilton da pole para a bandeirada na China parece ter sido há muito tempo. Não é uma visão legal vê-lo com tanta dificuldade.

