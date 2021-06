Após a vitória de Sergio Pérez no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Max Verstappen destacou o avanço do mexicano em sua adaptação ao RB16B da Red Bull, afirmando que isso "é bom para ele e toda a equipe".

Nas primeiras corridas como piloto da Red Bull, Pérez alternou momentos de muita velocidade com etapas complicadas, mas teve seu melhor momento em Baku há duas semanas. Competitivo desde o início, o mexicano se aproveitou do abandono de Verstappen e o erro de Lewis Hamilton na relargada para vencer pela segunda vez na F1.

Para Verstappen, em meio à frustração pelo abandono, ter Pérez lutando na frente pela primeira vez e dificultando a vida de Hamilton foi um dos aspectos positivos de Baku.

"Acho que Checo está ficando cada vez mais confortável com o carro, o que é bom para ele e para a equipe".

"Ele teve um fim de semana muito bom, fez tudo o que tinha que fazer. Teve uma boa largada, logo chegou atrás de mim e abrimos em relação ao resto. E sim, teria sido uma dobradinha para a equipe, o que certamente teria sido um resultado incrível".

A adaptação de Pérez ao RB16B foi algo em que o piloto e a equipe austríaca trabalharam muito, como destacado pelo próprio mexicano após o triunfo.

"Não tivemos um início de temporada esperado. Minha adaptação foi mais difícil do que o esperado, mas trabalhamos muito desde o primeiro dia com os engenheiros na fábrica e finalmente alcançamos um bom resultado para a equipe".

"Mostramos lampejos de velocidade aqui e ali. Mas neste fim de semana tudo correu bem até a primeira saída do Q3, onde cometi um erro. Mas não me desanimei. Olhei para a frente e tivemos uma corrida tremenda. Sim, estou muito feliz com o resultado".

"Isso definitivamente me dá um grande impulso de confiança para mim e a equipe, no meu lado da garagem. Temos uma montanha-russa ao longo da temporada, então é importante aproveitarmos esses momentos".

