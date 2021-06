Daniel Ricciardo acredita que as pistas de Fórmula 1 "que perdoam erros" ajudarão a acelerar seu processo de aprendizado enquanto ele continua se adaptando ao MCL35M da McLaren.

Ricciardo disse que a falta de margem de erro nas duas últimas corridas - em Mônaco e Baku - deu a ele menos oportunidade de explorar os limites do carro.

No entanto, o piloto australiano sente que as três próximas etapas - na França e Áustria - lhe darão mais margem de manobra.

Ricciardo tem lutado em 2021 para adaptar seu estilo de pilotagem aos requisitos da McLaren, embora tenha feito bons progressos nas últimas semanas.

"O frustrante é que sei do que é preciso", disse ele. "Mas é tão difícil acertar. E é uma janela tão pequena. Então, haverá uma volta onde eu possa fazer isso."

“Mas repetir aquelas 55 voltas consecutivas ou algo assim, é onde é difícil. E eu acho que é por isso que estou feliz apenas por terminar a corrida e continuar tentando e errando."

"Portanto, estou ansioso por alguns circuitos abertos, circuitos que perdoam erros. E acho que provavelmente acelerará meu aprendizado em uma rodada tripla mantendo algum ritmo."

O australiano bateu forte no Q2 no Azerbaijão e largou em 13º, embora tenha se recuperado para somar pontos com um nono lugar na corrida.

"É um circuito de rua, se você for levar ao limite, já existe o risco das coisas acontecerem", disse.

"E então, se ainda estou tentando descobrir onde exatamente está o limite, a probabilidade é obviamente um pouco maior."

"Não acredito que vou dizer isso, mas estou um pouco animado para ir para Le Castellet e, obviamente, ter uma pista bastante básica, digamos assim, para talvez escapar com mais alguns erros."

"O tipo de familiaridade com isso, e acho que uma rodada dupla na Áustria tornará a aprendizagem um pouco mais fácil. Mas é o que é. Está no 'fio da navalha', estou apenas tentando aproveitar ao máximo", concluiu.

