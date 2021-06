Max Verstappen disse que seu engenheiro da Red Bull ficou "chateado" com suas táticas tardias no Q2, o que "estimulou" o holandês a garantir a pole no GP da Estíria da Fórmula 1 em sua primeira volta no Q3.

Depois de conseguir a pole no GP da França no fim de semana passado, Verstappen disse que "está sempre um pouco abaixo do potencial em sua primeira saída [Q3]", quando os pilotos passam pelo Q2 com pneus médios para ganhar uma vantagem na estratégia de corrida antes de voltar aos macios no Q3.

Depois de fazer isso novamente na sessão de classificação no Red Bull Ring neste sábado (26) - assim como Lewis Hamilton e Valtteri Bottas -, o Motorsport perguntou a Verstappen se essa mudança havia sido diferente para ele desta vez.

Mas o holandês teve uma explicação diferente sobre o motivo pelo qual a sua pole havia sido conquistada em sua primeira saída no Q3 (embora o tempo de 1min03s919 que ele estabeleceu em sua segunda volta também fosse bom o suficiente para reivindicar a posição de honra para a corrida).

A Red Bull e a Mercedes normalmente mandam seus pilotos com pneus macios no Q2 apenas no caso de correrem o risco de serem superados com base em seus tempos fixados nos médios.

Naquela classificação no sábado, Verstappen abortou a volta rapidamente ao sair da curva 1 porque encontrou tráfego, o que, segundo ele, levou a uma reprimenda do engenheiro Gianpiero Lambiase.

“Acho que meu engenheiro realmente me acertou com isso porque ele ficou chateado por eu não ter feito a volta boa nos macios”, disse Verstappen.

“Ele disse no rádio: 'Eu sei que você foi retido na Curva 1, mas você deveria ter acelerado para uma volta para ver como os pneus funcionavam'."

“Eu não respondi ele, mas acho que secretamente por dentro me incitou a forçar um pouco mais forte na primeira saída no Q3.”

Questionado sobre o quão bem ele sentiu na conquista da sua segunda pole consecutiva e a terceira no geral em 2021, o piloto da Red Bull respondeu: "Sim, acho que funcionou muito bem na classificação- fizemos alguns pequenos ajustes e parecia que foi um bom passo em frente."

"[Era apenas] passar pelos pneus, certificando-se de que você se classificaria no meio no Q2 - porque as lacunas aqui com todas as outras equipes também são muito pequenas.

“Não foi muito fácil passar pelo Q2 com aquele pneu. Mas conseguimos fazer isso."

“[Estou] Muito satisfeito no Q3 - aquela primeira volta foi muito boa.

Minha segunda volta foi um pouco pior, só porque fui o último no trem, então acho que meus pneus estavam um pouco frios demais para começar a volta.

“Mas mesmo assim foi uma boa qualificação.”

F1 AO VIVO: Verstappen 'VOA' para POLE e Hamilton SOFRE no quali do GP DA ESTÍRIA; veja análise | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.