O fim de semana de Pierre Gasly na Áustria não começou da melhor maneira. Segundo no Treino Livre 1 do Grande Prêmio da Estíria, o francês teve problemas no Treino Livre 2 e não participou da etapa. A AlphaTauri detectou um problema na sua unidade de potência e trocou o MGU-K do carro de Gasly, que nem entrou na pista.

Mesmo sem participar do TL2, Pierre ainda teve um ótimo desempenho na classificação, terminando em sexto lugar, largando ao lado de Valtteri Bottas.

"Francamente, foi realmente uma volta muito, muito boa. Já é bom ser sexto, chegar a esse resultado depois de perder o Treino Livre 2 foi esforço de muito trabalho para recuperar hoje o que perdemos ontem", comentou Gasly para o Canal+.

O melhor tempo de Gasly, 1'04"236, ficou menos de dois décimos atrás de Lando Norris, terceiro colocado, e de Lewis Hamilton, que larga em segundo. Apesar de uma diferença particularmente pequena em relação à Mercedes, Gasly não acredita que seria possível melhorar a marca.

"Sinceramente, não vejo que tinha condições de tirar esses dois décimos", disse o francês. "Eu fiz duas voltas realmente ótimas. A McLaren foi realmente muito rápida, especialmente nas retas. Então há coisas que teremos que mudar um pouco. Mas no geral, [estou] muito satisfeito", completou Gasly.

Uma grande incógnita permanece para a corrida de Gasly: o ritmo de corrida. Geralmente, as equipes utilizam o segundo treino livre para fazer as simulações de corrida. Considerando seu problema mecânico, o vencedor do GP da Itália de 2020 não sabe dizer o potencial do AT02 na corrida. A chegada da chuva poderá até auxiliar o francês, visto que deixaria todos os carros nas mesmas condições.

"Sinceramente, não sabemos como vamos sair na corrida de amanhã porque não tivemos as simulações no TL2, por isso vamos acabar descobrindo amanhã. Depois pode chover também, então vamos ver o que acontece. Mas no geral, estou bem satisfeito: em todos os fins de semana, em todos os circuitos e em diferentes condições, sempre chegamos para disputar. Isso é o mais importante. Amanhã certamente não será fácil com os pneus macios no início, mas são vários na mesma situação e vamos tentar tirar o máximo de proveito de tudo isso", encerrou Gasly.

