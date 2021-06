A Mercedes de Bottas rodou após sair dos boxes da equipe, faltando 20 minutos para encerrar o TL2 do GP da Estíria, momentaneamente fechando o pitlane.

Bottas rodou próximo dos boxes da McLaren e os pilotos do time de Woking lhe ajudaram a dar ré e seguir para a pista, mas Paul James, gerente do time, rapidamente entrou em contato pelo rádio com o diretor de prova Michael Masi, chamando o incidente de "ridículo".

Os fiscais deram a Bottas uma punição de perda de três lugares no grid de largada por direção perigosa, com o finlandês explicando que ele arrancou em segunda marcha para diminuir a chance dos pneus rodarem em falso.

Bottas liderou os esforços da Mercedes na classificação, terminando em segundo no Q3 na frente do colega de equipe Lewis Hamilton, mas largará em quinto por causa da sua punição.

Quando perguntado sobre a decisão dos fiscais, Bottas disse que ele não esperava uma punição tão dura, mas notou o limite de competitividade em que os rivais chegam nessas situações.

"Na minha opinião, foi muito severa", disse Bottas sobre a punição. "Eu nunca imaginei que depois daquilo teria uma punição. Mas claro, outros times quando tem uma oportunidade igual, eles reclamam que foi perigoso etc e então nós fomos penalizados", completou o finlandês.

"É assim que são as coisas. Todos estão sempre tentando te ferrar nesse esporte", declarou Valtteri. "Claro, pode ser uma situação bem perigosa se tem muito gente no pitlane".

A tentativa de arrancar em segunda marcha foi uma tentativa da Mercedes de reduzir o giro em falso dos pneus, o que foi identificado pela equipe como um fator contribuinte no tempo perdido para Max Verstappen no último domingo na França.

Bottas admitiu que a rodada "definitivamente me pegou" e que ele "jamais imaginaria que aconteceria no pitlane", explicando que foi mais difícil manter o controle na segunda marcha.

"Nós decidimos tentar algo diferente, arrancando de segunda. As vezes, com uma marcha maior, você tem menos rotação e talvez você consiga controlar o giro em falso, mas o início não é muito agressivo. Depois que aconteceu o giro, aquilo realmente me pegou", disse Bottas.

"Eu não sei, talvez as marcações do pitlane ainda estivessem um pouco úmidas da chuva. Eu apenas não consegui controlar. Claro que é um comportamento bem diferente da segunda marcha para a primeira. Então aconteceu [de perder o controle]", explicou o piloto da Mercedes.

