Atual bicampeão mundial consecutivo da Fórmula 1 e vencedor do GP do Bahrein, que abriu a temporada 2023 há dois fins de semana, Max Verstappen chegou em segundo no GP da Arábia Saudita deste domingo e 'fisgou' o ponto extra pela volta mais rápida da prova em Jeddah, mantendo a liderança do campeonato. Com isso, o holandês da Red Bull soma 44 pontos, um a mais que o companheiro mexicano Sergio Pérez, que venceu o evento do circuito de rua de Corniche.

Verstappen teve de fazer uma corrida de recuperação às margens do Mar Vermelho, já que uma quebra no semieixo de seu RB19 na classificação de sábado fez com que o holandês 'abandonasse' o quali no Q2, colocando-o no 15º lugar do grid saudita, enquanto Pérez largou da pole position.

Mesmo assim, Verstappen soube se aproveitar do safety car acionado pela direção de prova após o abandono do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, no domingo, chegando ao pelotão da frente com bastante rapidez. Depois, porém, o holandês teve de diminuir o ritmo e não acatou o mexicano.

Ainda que tenha tirado o ponto extra pela volta mais rápida das mãos de Pérez, mantendo assim a liderança da F1 2023, Verstappen diz que não pôde atacar o companheiro em função do receio de uma nova quebra no semieixo de seu carro, dados os barulhos ouvidos no fim da corrida árabe.

De acordo com o bicampeão, não fosse o 'medo' relativo à possível quebra, ele poderia ter vencido o GP da Arábia. Também por isso, o holandês cobrou mais confiabilidade por parte da equipe anglo-austríaca. Segundo Max, que ouviu 'ruídos' no carro, ele não está na F1 "para ser segundo".

“Precisamos melhorar como equipe, não podemos ter problemas como esses”, disse à emissora holandesa Viaplay. "Esta teria sido uma corrida muito diferente para mim. No final, limitamos um pouco os danos, mas eu deveria ter vencido aqui."

“Pessoalmente não estou feliz, porque não estou aqui para ser segundo, especialmente quando você também está trabalhando duro na fábrica para assegurar que chegue em bom estado, garantindo que tudo está correto e, então, você tem de fazer uma corrida de recuperação. Não me importo de fazer isso, mas quando você está lutando por título e parece que ele está entre dois carros, temos de ter certeza de que os dois carros não vão quebrar”, afirmou ele após a prova deste fim de semana.

“Não se trata apenas do ritmo, precisamos ter certeza de que o carro vai durar. Meu primeiro fim de semana [no Bahrein] não foi limpo, fizemos uma grande mudança de equilíbrio entre os testes e o fim de semana de corrida. Algumas outras coisas também estavam acontecendo em segundo plano. Agora, novamente, após três sessões de treinos positivas, tive um problema na classificação”, seguiu Verstappen.

Via rádio, o holandês manifestou suas preocupações quanto a uma possível quebra na península arábica, mas o time taurino não identificou quaisquer problemas. “A equipe não viu nada, mas tenho quase certeza de que havia algo estranho acontecendo com o equilíbrio [do carro] desde que as vibrações começaram a aparecer", disse o piloto da Holanda sobre sua sensação com o RB19 no último domingo.

"Com isso, fiz os cálculos: não seria capaz de diminuir a diferença [para Pérez] com apenas dez voltas para o fim, então acho que é mais importante apenas me contentar com o segundo lugar do que ter problemas com o carro”, completou Verstappen.

Pérez também manifesta preocupação

O vencedor do GP da Arábia Saudita ecoou o discurso de Max, embora seus questionamentos sobre a confiabilidade do RB19 sejam mais relativos à etapa disputada no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir.

"Estávamos em uma posição de sorte no Bahrein, mas, caso contrário, se tivéssemos que forçar até o fim, provavelmente não conseguiríamos fazer a corrida", explicou o mexicano, ponderando que ele e Verstappen estavam bem à frente da Aston Martin do espanhol Fernando Alonso no fim da prova.

“Portanto, há muitas preocupações de confiabilidade no momento, mas esperamos que elas não nos atinjam tão cedo. Isso vai nos atingir em algum momento, mas obviamente precisamos continuar trabalhando nisso."

