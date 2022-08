F1: Ferrari não precisa de ordens de equipe no GP da Hungria após problemas de Verstappen O vice-líder do campeonato da Fórmula 1, Charles Leclerc, considera que "nada de especial" é necessário da Ferrari em relação às ordens da equipe ou estratégia no Grande Prêmio da Hungria para capitalizar as dificuldades de classificação de Max Verstappen.