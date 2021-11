O fim de semana do GP de São Paulo da Fórmula 1 está agitado em seus bastidores. Enquanto a Mercedes de Lewis Hamilton ainda está sob investigação por causa da abertura da asa móvel, Max Verstappen também teve que conversar com os comissários sobre o fato de ter tocado no carro #44 logo após o classificatório nesta sexta-feira, dentro do parque fechado.

Após investigação, que contou com a presença do piloto e de câmeras que acompanharam o momento pós-quali, Verstappen foi multado em 50 mil euros pelo ato, por violar o Artigo 2.5.1 do Código Desportivo Internacional, sem tomar qualquer outra punição esportiva.

O artigo 2.5.1 do ISC diz: “Dentro do Parque Fechado, apenas os oficiais designados podem entrar. Nenhuma operação, verificação, ajuste ou reparo é permitido, a menos que autorizado pelos mesmos funcionários ou pelos regulamentos aplicáveis.”

Os comissários conversaram com Verstappen e analisaram as filmagens dos fãs, bem como as as câmeras onboard dos carros de Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas e Fernando Alonso.

É importante ressaltar que os comissários observam que houve "força insignificante quando Verstappen tocou a asa" do carro de Hamilton, vinculando à investigação em andamento sobre a falha do DRS da Mercedes nas verificações pós-sessão.

Os comissários reconheceram que inspecionar e tocar em outros carros se tornou "um hábito para os pilotos" que era "principalmente inofensivo", mas, no entanto, observaram que era uma violação do regulamento do parque fechado e "tem potencial significativo para causar danos".

Como resultado, os comissários sentiram que era importante agir e multar a Verstappen em € 50.000, além de acrescentar que “pretende-se que todas as equipes e pilotos tomem conhecimento de que futuras violações podem incorrer em penalidades diferentes dos comissários desses eventos”.

Isso significa que Verstappen manterá o segundo lugar no grid para a corrida de sprint, e estaria na linha de herdar a pole position caso Hamilton fosse excluído dos resultados de qualificação.

Verstappen segue para a corrida de 24 voltas de sábado em Interlagos com 19 pontos de vantagem sobre Hamilton no campeonato de pilotos, com três pontos em oferta para o vencedor da corrida de sábado.

O resultado da corrida de velocidade definirá o grid para o domingo, mas Hamilton terá uma queda de cinco posições no grid, independentemente da decisão dos comissários em sua asa devido a uma penalidade no motor.

