Uma série de acontecimentos logo após a qualificação para a corrida Sprint do GP de São Paulo criou um clima de suspense no paddock. Apenas na tarde deste sábado houve a confirmação que Lewis Hamilton vai largar em último na Sprint de Interlagos. Enquanto isso, Max Verstappen se livrou de punição esportiva e terá que pagar 50 mil euros.

O piloto da Mercedes foi punido por uma irregularidade no DRS, enquanto Verstappen foi chamado porque tocou a asa traseira de seu rival ilegalmente no parque fechado.

Aqui, damos uma olhada rápida nas principais questões.

O que há de errado com o DRS de Hamilton?

No início da noite de sexta-feira, o delegado técnico da FIA, Jo Bauer, escreveu uma nota para os comissários dizendo acreditar que a asa traseira de Hamilton não estava de acordo com as regras.

Na nota, Bauer escreveu: “O requisito da distância mínima foi cumprido. Mas o requisito para o máximo de 85 mm, quando o sistema DRS é implantado e testado de acordo com TD/011-19, não foi cumprido. ”

O problema aqui é a lacuna entre os dois elementos da aba da asa que compõem o conceito DRS. O artigo 3.6.3 do Regulamento Técnico da F1 cobre esta área e deixa claro que quando a asa está em sua posição fechada, a folga entre os dois "flaps" 'deve estar entre 10mm e 15mm'.

Entende-se que o Artigo TD/011-19 cobre como isso é feito e se refere a uma investigação DRS especial que a FIA usa para garantir a conformidade.

Este pequeno disco de 85 mm de largura é colocado na ponta de um manche e, com o DRS ativado no carro no pit, é empurrado através do vão entre os elementos das asas.

Uma versão dessa sonda, que a equipe da Aston Martin usa para garantir que sua asa é legal, pode ser vista em um vídeo que a equipe divulgou no mês passado.

Se a lacuna entre os elementos da asa for maior que 85 mm, a sonda passará pela lacuna da asa e a FIA considerará o carro ilegal.

Observadores no paddock em Interlagos na noite de sexta-feira notaram a FIA conduzindo um longo exame com sua sonda, enquanto Bauer capturava imagens em seu telefone mostrando um colega da FIA empurrando a sonda pela abertura.

Qual é a explicação?

Mercedes AMG W12 rear wing Lewis Hamilton, Brazilian GP Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes ainda não falou publicamente sobre o que aconteceu com sua asa traseira, mas parece haver algumas circunstâncias complicadas por trás disso.

Às 22h00 em Interlagos na sexta-feira à noite, após várias horas de deliberação, os comissários decidiram adiar a audiência para a manhã seguinte - sugerindo que o assunto não é simples.

Uma violação das regras técnicas padrão, como um carro abaixo do peso ou um elemento da asa muito grande, normalmente resultaria em uma desqualificação automática.

Em vez disso, os comissários pediram que a asa traseira de Hamilton fosse apreendida e selada, enquanto se aguardava mais investigações na manhã de sábado.

A asa terá o mesmo design que a Mercedes usou durante toda a temporada, e não há nada que sugira que a equipe tenha tentado deliberadamente algo novo para explorar as regras do DRS.

Uma possibilidade é que algo pode ter quebrado na asa durante a qualificação, o que desencadeou a lacuna extra no DRS.

A rival Red Bull, que teve algumas dores de cabeça na asa traseira nas últimas corridas, parecia sofrer seus próprios problemas de DRS na qualificação, com a asa de Verstappen batendo na entrada para a Curva 1 no final do Q3.

Isso é algo que Verstappen provavelmente sentiu e desencadeou o incidente do parque fechado que levou à outra investigação. Durante a tarde, houve a confirmação de que Hamilton foi desclassificado larga em último na Sprint de Interlagos.

O que Verstappen fez?

Enquanto as notícias da investigação de Hamilton passavam pela noite de sexta-feira, um vídeo de um fã do parque fechado imediatamente após a qualificação causou ainda mais intriga.

No vídeo, que foi amplamente divulgado nas redes sociais, Verstappen inspeciona sua asa traseira enquanto os três primeiros carros estão parados no parque fechado.

Em particular, ele parece estar verificando a lacuna entre os elementos DRS, potencialmente para sentir se há um problema ou alguma flexibilidade.

Mas, surpreendentemente, Verstappen caminha até a Mercedes de Hamilton e então conduz uma verificação semelhante na asa traseira de seu rival - tocando o carro.

Isso é uma violação de regras muito rígidas que proíbem qualquer pessoa de tocar em carros em condições de parque fechado, no caso de tentar interferir com as máquinas.

Tal regra está prevista no Código Desportivo Internacional, que é o livro de regras da FIA que rege todas as corridas de automóveis.

O artigo 2.5.1 afirma: “Dentro do Parque Fechado, apenas os funcionários designados podem entrar. Nenhuma operação, verificação, ajuste ou reparo é permitido, a menos que autorizado pelos mesmos funcionários ou pelos regulamentos aplicáveis. ”

Há poucas dúvidas de que o comportamento de Verstappen violou essas regras, mas não é incomum que os motoristas inspecionem as máquinas dos rivais - com Sebastian Vettel tendo sido filmado muitas vezes verificando os carros de outras equipes.

Numerosos vídeos no YouTube de Vettel no parque fechado, incluindo ele empurrando carros para a frente com os pés para inspecionar pneus e sentindo as lacunas nas asas com os pés, surgiram ao longo dos anos.

Embora a inspeção de Verstappen na asa traseira do Mercedes não pareça envolver muita força física, é improvável que tenha alterado a asa de Hamilton, o fato de ele ter tocado uma parte do carro que agora está sujeita a uma inspeção separada da FIA torna a situação extremamente delicada.

Verstappen teve que explicar seu comportamento aos comissários da FIA em uma audiência na manhã de sábado e foi multado em 50 mil euros, mas sem a penalidade esportiva para o GP de São Paulo.

