Felipe Drugovich segue negociando com o paddock da Fórmula 1 em busca de definir seu futuro. Com o brasileiro se aproximando do título da Fórmula 2, ele passa a discutir possibilidades na principal categoria do automobilismo mundial. E segundo informado por Mariana Becker, da Band, Drugo foi visto entrando no motorhome da Red Bull para uma reunião com Helmut Marko.

A informação foi divulgada pela repórter antes do início da sessão de classificação para o GP da Holanda em Zandvoort.

Veja abaixo o momento em que Mariana fala sobre o brasileiro:

No momento, Drugovich tem 45 pontos de vantagem para Theo Pourchaire graças à pole conquistada na sexta-feira para a prova de domingo, a que mais pontua no fim de semana, e pode inclusive ser campeão com antecedência em Zandvoort ou na próxima semana em Monza.

Recentemente, o jornalista britânico Joe Saward revelou que o brasileiro "negocia seriamente" com a Aston Martin pela vaga de piloto reserva para 2023.

Mas com Pierre Gasly se aproximando de uma ida à Alpine em 2023 e o futuro de Yuki Tsunoda ainda em aberto, o consultor da Red Bull pode estar em busca de um ou até mesmo dois pilotos para a próxima temporada na equipe de Faenza.

Na sexta-feira, Marko confirmou que há negociações entre a Red Bull e a Alpine por Gasly, afirmando que não ficará no caminho do francês, que já estava garantido na AlphaTauri para 2023. Mas o austríaco disse ainda que as condições necessárias para liberar Gasly de seu contrato ainda não haviam sido cumpridas.

Já Tsunoda tem seu futuro em xeque após uma temporada em que vem decepcionando. O piloto japonês já está há oito corridas sem pontuar, ocupando a 16ª posição no Mundial de Pilotos, prejudicado ainda pela falta de competitividade da AlphaTauri neste ano.

Recentemente, alguns nomes foram veiculados como possíveis substitutos para a AlphaTauri em 2023. O primeiro deles foi Mick Schumacher, para que a Red Bull pudesse ter em seu programa um piloto alemão devido à parceria com a Porsche. Mas com esse possível acordo da equipe com a montadora 'melando' nos últimos dias, Marko afirmou que Mick nunca foi considerado por ele, dizendo dar preferência à pilotos de seu programa.

Outro nome veiculado foi o de Colton Herta, mas o americano pode ter sua situação complicada pelo regulamento de superlicenças da FIA. E chefes de equipe já se pronunciaram contra uma possível 'ajuda' da F1 e da FIA pela emissão do documento para o piloto da Indy, alegando que criaria problemas para todo o sistema de categorias de base do esporte.

