A sexta-feira em Singapura apresentou um cenário pouco comum na temporada da Fórmula 1 até aqui: Max Verstappen não liderou nenhuma das sessões de treino livres. Mas o holandês da Red Bull descartou qualquer preocupação e explicou porque na segunda sessão apareceu por pouco tempo na pista.

Na primeira prática livre, o atual campeão mundial liderou a maior parte da uma hora de treino, mas quase no fim da regressiva, o holandês viu Lewis Hamilton surpreender e encaixar a uma volta que o colocou na liderança por menos de um segundo de diferença. Logo atrás, a Ferrari de Charles Leclerc estava na 'cola'.

O segundo treino livre começou e Verstappen não veio para pista. O número 1 da Red Bull só abriu sua primeira volta rápida com mais de 25 minutos já passados no relógio - e rendeu apenas a quarta melhor marca na tabela, ficando atrás da Mercedes de George Russell e das duas Ferraris que lideraram a sessão.

A demora para ir à pista foi explicada pelo piloto: "No TL2, queríamos experimentar algumas coisas, mas eles demoraram um pouco mais para mudar. Depois, quando mudamos novamente demorou mais um pouco, então não pudemos correr muito."

Questionado sobre o impacto que a ausência de um longo stint, em condições semelhantes as que serão encontradas durante a corrida, poderia trazer, Verstappen minimizou os possíveis danos.

"Não é muito representativo do que mostramos no TL2 de longe. Ainda há muito espaço para melhorias. Fizemos uma longa corrida no TL1, então não acho que será realmente o fim do mundo."

