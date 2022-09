Carregar reprodutor de áudio

Em meio à indefinição do mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023, o piloto australiano Daniel Ricciardo, que deixará a McLaren no fim da temporada 2022, foi visto nas instalações da Mercedes em Marina Bay, onde se disputa o GP de Singapura neste final de semana. Veja abaixo:

Com isso, os rumores de uma possível ida do australiano para as Flechas de Prata, em que ele seria reserva dos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, ganham força, segundo o francês Canal+. Além disso, as vagas titulares que ainda restam para a F1 2023 parecem distantes de Ricciardo.

Após a confirmação de que o chinês Zhou Guanyu continuará na Alfa Romeo ao lado do finlandês Valtteri Bottas em 2023, ainda há três assentos oficialmente 'sem dono' para o ano que vem: um na Alpine, que perderá o espanhol Fernando Alonso para a Aston Martin, outro na Williams, que já confirmou a saída do canadense Nicholas Latifi no fim de 2022, e o último na Haas, na qual o alemão Mick Schumacher está ameaçado.

Neste caso, quem está na 'pole position' para assumir a vaga ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen no time norte-americano é o também alemão Nico Hulkenberg. Na Alpine, o francês Pierre Gasly pode ser liberado de seu contrato com a AlphaTauri para substituir Alonso.

Assim, o 'time B' da Red Bull precisaria contratar um novo companheiro para o japonês Yuki Tsunoda: o favorito é o holandês Nyck de Vries, que anteriormente era ventilado na Williams -- o time de Grove agora tem o norte-americano Logan Sargeant, da Fórmula 2, como opção.

Ricciardo, portanto, não aparece entre os principais cotados para as vagas titulares remanescentes, de modo que veria com bons olhos uma ida para a Mercedes como reserva, seguindo no paddock da F1 e associado a uma montadora forte, além da possibilidade de substituir Hamilton no futuro.

