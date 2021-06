Líder da temporada 2021 da Fórmula 1 e principal rival de Lewis Hamilton na briga pelo título mundial, o holandês Max Verstappen se comparou ao piloto britânico e falou sobre o 'sogro' Nelson Piquet, brasileiro que conquistou três campeonatos na elite do esporte a motor.

"Ele é uma lenda da F1", disse Verstappen, que namora Kelly Piquet, à ServusTV. "Falei com ele após a vitória em Mônaco, mas a minha carreira é uma coisa minha. Tenho que tomar minhas próprias decisões. Além disso, não gosto de me comparar com outros pilotos."

De todo modo, o holandês da Red Bull falou sobre Hamilton. Ao ser confrontado com declarações segundo as quais o britânico da Mercedes é um piloto mais completo, Verstappen respondeu o seguinte à Sky Sports Itália: "Não estou de acordo! Mas essa é a minha opinião. Sim, ele tem mais experiência. Mas isso não significa que seja mais completo. É a minha opinião e não há necessidade de ninguém concordar comigo".

"Não invejo ninguém. Estou muito feliz com quem sou. Tenho sorte de estar na F1 e na vida que vivo. E não tenho ciúmes nem inveja de ninguém. Fico feliz se alguém tem uma vida boa e é bom no que faz. Eu apenas vivo minha vida", seguiu, antes de voltar a falar de Hamilton.

"Eu o sigo no Instagram, é claro, mas cada um tem sua própria vida fora das pistas. Sou uma pessoa diferente. Mas isso é bom para a F1 porque você precisa de personalidades diferentes. Lewis é um superstar. Acho que isso é bom para a F1", afirmou o holandês à ServusTV.

Questionado sobre suas principais qualidades, Verstappen declarou: "Autoconfiança, acho. Não só na F1, em toda minha carreira. Não tenho dúvidas. Sempre sei o que tenho de fazer. Claro, alguns fins de semana são melhores do que outros, mas geralmente não são ruins."

EXCLUSIVO: MASSA dá PITACO na crescente RIVALIDADE de HAMILTON e VERSTAPPEN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Ouça o podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: