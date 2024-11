O que une Verstappen e Piquet na conquista de títulos da F1?

Vencer um campeonato da Fórmula 1 é algo reservado a poucos nomes e, desde sua criação em 1950, um total de 34 pilotos foram coroados. Dois deles têm uma relação muito peculiar, pois Nelson Piquet e Max Verstappen, além de saberem o que é ganhar o título três vezes, são sogro e genro por causa do relacionamento do holandês com sua filha, Kelly Piquet.

Essas são duas curiosidades para duas lendas da categoria, mas há outra coisa que os une: o fato de ambos terem vencido mais de um campeonato sem ser no domingo.

Normalmente, as corridas são realizadas em um domingo, com algumas exceções, que foi quando o brasileiro e o holandês conquistaram o troféu.

Nelson Piquet conquistou seu primeiro título no GP de Las Vegas de 1981, depois de uma corrida de sábado em um Brabham BT49C, na qual terminou apenas em quinto lugar, mas os dois pontos que conquistou foram suficientes para vencer Carlos Reutemann por apenas um e Alan Jones por quatro, embora o australiano estivesse fora da disputa naquela corrida final.

Em 1983, a conquista foi em mais um sábado glorioso para o brasileiro, pois no GP da África do Sul, ele voltou a ser campeão, na mesma equipe, embora nessa ocasião tenha subido ao pódio para encerrar a temporada.

Ele terminou em terceiro lugar, em uma corrida em que Riccardo Patrese venceu, mas o importante foi que Alain Prost só conseguiu marcar dois pontos naquele dia, então perdeu a liderança do campeonato no último momento e teve que se contentar com a prata.

Como curiosidade adicional, Piquet ganhou seu terceiro e último título em um dia que não era domingo, pois, após a lesão de Nigel Mansell durante os treinos livres para o GP do Japão de 1987, a coroa foi para o seu lado da garagem de Grove, com o GP da Austrália ainda por vir.

Por sua vez, Max Verstappen conquistou seu terceiro campeonato em uma sessão em que nenhum outro piloto na história havia vencido, porque depois de terminar em segundo lugar na corrida sprint no GP do Catar de 2023, ele venceu o título.

O holandês pôde comemorar essa conquista para igualar seu sogro em número de troféus e compartilhar essa curiosidade que vai além da família para se tornar uma lenda, faltando ainda cinco corridas.

No GP de Las Vegas de 2024, ele terminou em quarto lugar, o que foi suficiente para certificar matematicamente sua quarta coroa, igualando-se a Alain Prost e Sebastian Vettel. Ainda faltavam mais duas corridas, mas o holandês pôde comemorar seu campeonato em Vegas, assim como Piquet e Keke Rosberg, em 1982.

Temporada GP Circuito Piloto Dia 1981 Las Vegas Ceasar's Palace Nelson Piquet Corrida de sábado 1983 África do Sul Kyalami Nelson Piquet Corrida de sábado 1987 Japão Suzuka Nelson Piquet Treino livre na sexta-feira 2023 Catar Losail Max Verstappen Corrida de sprint no sábado 2024 Las Vegas Las Vegas Max Verstappen Corrida de sábado

