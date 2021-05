Líder da temporada 2021 da Fórmula 1 após a vitória no GP de Mônaco, quinta etapa da temporada realizada no último domingo em Monte Carlo, Max Verstappen, da Red Bull, afirmou ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que o rival Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, "nunca teve de lutar por um título nos últimos anos". O holandês disse ainda que é "mentalmente forte o bastante para saber o que fazer para vencer”.

“Todo mundo pode dizer o que quiser. Sei que preciso ser rápido e estou esperando por essa chance de lutar pelo título. Como equipe, temos de manter a Mercedes pressionada se queremos que eles errem”, seguiu, mencionando também Sebastian Vettel.

O alemão, hoje na Aston Martin, foi o concorrente de Hamilton pelo título de 2018, quando ainda estava na Ferrari. O tetracampeão, porém, foi 'cornetado' por Verstappen: "Com Vettel não foi realmente uma luta pelo título”.

“Lewis quase sempre bateu o companheiro de equipe e é por isso que concordo que ele é um dos melhores pilotos da história da F1. Mas a Mercedes tem sido tão dominante nos últimos anos que ele não teve outros rivais que não o companheiro de equipe. Espero que esta seja uma daquelas raras temporadas em que a batalha pelo título dura até o final do ano. Podemos conquistar o título com a Red Bull. E é por isso que eu corro”, declarou Verstappen.

“Mostramos no domingo que realmente competimos na disputa pelo título mundial depois de algumas corridas em que vimos que perdemos terreno para a Mercedes. A partir de agora, o importante é pontuar a cada domingo e cometer o mínimo de erros."

“Até agora, temos sido uma equipe que comete poucos erros e é por isso que agora estamos no topo do campeonato. Aprendi a conquistar o segundo e o terceiro lugares quando não tenho carro para vencer."

"O instinto sempre te diz para tentar vencer, o que te faria correr riscos muito grandes”, completou o piloto holandês da Red Bull, que lidera o campeonato da F1 pela primeira vez em sua carreira, com 105 pontos. O heptacampeão Hamilton soma 101 unidades.

