A temporada 2024 da Fórmula 1 mal começou, mas o movimento do mercado de pilotos para 2025 já está a mil. E, segundo notícias vindas da imprensa europeia, Mercedes e Alpine já começam a dar passos importantes.

A Mercedes detém, no momento, a atenção do mercado de pilotos, após a confirmação da saída de Lewis Hamilton para a Ferrari no próximo ano. E enquanto muitos pilotos querem se colocar como candidatos à vaga de Hamilton, o jornal alemão Bild aponta que o time tem uma lista fechada com três nomes sob consideração.

No topo da lista está Max Verstappen. Com a turbulência vivida pela Red Bull no primeiro trimestre do ano, o futuro do holandês foi colocado em xeque e Toto Wolff viu a oportunidade ideal para uma contratação que surpreenderia todo o paddock, já que Verstappen tem contrato até o fim de 2028.

O segundo candidato é Fernando Alonso. O espanhol de 42 anos já era visto como um potencial substituto de Hamilton antes mesmo da turbulência da Red Bull, e seu caso pode se encaixar como uma luva para a Mercedes, já que aceitaria um contrato mais curto para encerrar sua carreira.

Esse caso funcionaria perfeitamente para a Mercedes pensando em seu terceiro candidato: Andrea Kimi Antonelli. O jovem piloto da Academia do time alemão faz sua primeira temporada na F2 e, mesmo podendo subir para a F1 já em 2025, não seria uma má ideia deixá-lo amadurecer na categoria antes, já que ele pulou a F3, vindo direto da FRECA.

Um nome que foi especulado recentemente é o de Sebastian Vettel, que segue testando com a Porsche para uma potencial entrada no Mundial de Endurance, mas que também não descartou um retorno à F1. Wolff não rejeitou a possibilidade do alemão em entrevistas no Japão mas, segundo o Bild, o nome de Vettel não está na lista.

Outro piloto especulado é Carlos Sainz, mas o espanhol quer resolver rapidamente seu futuro pós-2024, o que pode dificultar suas chances com a Mercedes.

Já a Alpine, que vive um ano muito complicado graças a um carro nada competitivo, começa a analisar suas opções para o futuro. A dupla atual, formada por Pierre Gasly e Esteban Ocon, está em seu último ano de contrato, e não surpreenderia se, no final da temporada, ambos optassem por sair.

Nesse contexto, surge uma opção diretamente de casa: Jack Doohan. Filho do pentacampeão mundial de motos Mick Doohan, o australiano vem ocupando o papel de piloto reserva da equipe desde o começo de 2023.

Em entrevista ao Speedcafe, Doohan disse: "Competi com Liam Lawson e Oliver Bearman na F2, ambos são grandes pilotos, mas também tive bons resultados lá. Me sinto muito confortável em um carro de F1, fiz simulações de corrida em diferentes condições e, se tiver a oportunidade de guiar um carro de F1, estou confiante de que posso lutar por um bom resultado. Estou pronto para correr na F1".

Doohan revelou ainda que seu empresário já se encontrou com representantes da equipe.

"As negociações para o próximo ano começaram recentemente. A direção da Alpine está conversando com meu empresário, mas não quero me envolver no processo para me concentrar no trabalho como piloto reserva. É importante para a equipe ver que meu esforço está surtindo o efeito desejado".

